Büyük Güne Saatler Kala Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Öncesi Bilmen Gereken 7 Şey

Galatasaray ve Fenerbahçe, 17 Ocak 1909'daki ilk karşılaşmalarından beri toplam 406 kez sahaya çıktı. Bu maçların 149'unu Fenerbahçe, 128'ini ise Galatasaray kazandı. Geriye kalan 129 maçta ise eşitlik bozulmadı. Sayılara bakınca Fenerbahçe'nin galibiyet üstünlüğü var diyebiliriz ancak beraberlik sayısının bu kadar fazla olması iki takımın birbirine ne kadar zor üstünlük kurduğunun net bir kanıtı.