Büyük Güne Saatler Kala Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Öncesi Bilmen Gereken 7 Şey

Onedio Content - Onedio Editörü
22.04.2026 - 11:31

Şampiyonluk yarışında nefesler tutuldu! Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu dev maç öncesinde neler bilmeliyiz? Ekran başında yepyeni bir interaktif deneyim yaşamanızı sağlayacak 7 kritik detayı listeledik!

1. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Süper Lig’in 31. haftasındaki dev karşılaşma, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de Galatasaray’ın ev sahipliğinde RAMS Park’ta oynanacak.

2. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan durumuna bakalım. Derbi öncesi lider kim?

Zirvede iki dev isim var ama puan durumu, derbi öncesi epey kritik. Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda. Fenerbahçe ise 67 puanla onu hemen arkasından takip ediyor. Sadece dört puan var ama derbi için kritik bir fark.

3. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son maçları da izlemesi keyifli maçlardandı. Nasıl geçmişti?

İki takımın bu sezon iki kez karşı karşıya geldiği maçları biraz hatırlayalım.

Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. 10 Ocak’ta oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde ise Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etmişti.

4. Tarihi rekabette kim önde ve geçmiş maçlar bize ne söylüyor?

Galatasaray ve Fenerbahçe, 17 Ocak 1909'daki ilk karşılaşmalarından beri toplam 406 kez sahaya çıktı. Bu maçların 149'unu Fenerbahçe, 128'ini ise Galatasaray kazandı. Geriye kalan 129 maçta ise eşitlik bozulmadı. Sayılara bakınca Fenerbahçe'nin galibiyet üstünlüğü var diyebiliriz ancak beraberlik sayısının bu kadar fazla olması iki takımın birbirine ne kadar zor üstünlük kurduğunun net bir kanıtı.

5. Durum böyleyken istatistiklerden de öğreneceğimiz şeyler var.

Derbi haftasında taraftarların en çok merak ettiği verileri konuşalım! Genel verilere baktığımızda bu dev maç için Galatasaray'ın galibiyet ihtimali %30, Fenerbahçe'nin kazanma oranı ise %60 civarında seyrediyor (Beraberlik ihtimali ise %10).

6. Her takımın ayrı taktiği olunca analiz etmesi ayrı bir keyif veriyor. Kim, hangi alanda başarılı?

Sezon boyunca Galatasaray en çok hücum presinde verim aldığı 4-2-3-1 dizilimini benimsiyor. Fenerbahçe oyunu geniş alana yaymayı kafaya koymuş, bu yüzden akıcı 4-3-3 sistemine alışmış. Dizilimler şampiyonluğa giden yolda en önemli nokta diyebiliriz.

7. Akıllarda başka bir soru: Victor Osimhen derbide oynayacak mı?

Bir süredir durumu merak konusu olan Victor Osimhen belirsizliği ortadan kalktı. Nijeryalı forvetin derbide sahada olması bekleniyor.

