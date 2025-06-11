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Büyük Finalden Önce Elendi! Survivor 2025’te Çeyrek Finalin Kazananları Kimler Oldu? (11 Haziran 2025)

Büyük Finalden Önce Elendi! Survivor 2025’te Çeyrek Finalin Kazananları Kimler Oldu? (11 Haziran 2025)

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.06.2025 - 23:53

Survivor 2025'te heyecanın tavan yaptığı günlerde, yarışmanın kaderini belirleyen kritik mücadeleler sona erdi. Gözler büyük finale çevrildi. Yarışmanın finalisti olan 4 isim bu akşam (11 Haziran 2025) çeyrek finalde yarıştı. Survivor 2025 çeyrek finalini kazanarak kimler yarı finalist oldu, 11 Haziran 2025 akşamı Survivor'dan elenen isim kim, işte detaylar...

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Zorlu parkurlar, psikolojik savaşlar ve duygusal anların ardından final koltuklarına oturan dört isim netleşti.

Zorlu parkurlar, psikolojik savaşlar ve duygusal anların ardından final koltuklarına oturan dört isim netleşti.

Finale ilk adını yazdıran isim Batuhan Karacakaya oldu. Onu, parkur performansıyla dikkat çeken Adem Kılıçcı izledi. Geriye kalan iki koltuk için ise Ayşe, Volkan ve Sevgi arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Kritik oyunun ardından adını İstanbul finallerine yazdıran yarışmacılar Volkan Çetinkaya ve Ayşe Yüksel oldu oldu.

Geçtiğimiz bölüm Sevgi elendi.

Survivor’da son düzlüğe girilirken, büyük ödül için kıyasıya rekabet devam ediyor.

Survivor’da son düzlüğe girilirken, büyük ödül için kıyasıya rekabet devam ediyor.

Bu akşam gerçekleşen çeyrek final yarışında büyük final yolunda ilk yarı finalist Batuhan oldu. Batuhan ilk yarıda Volkanı 5-1 yendi.

2. yarı finalist ise Adem oldu.

2. yarı finalist ise Adem oldu.

Adem mücadelede Ayşe'yi 5-1 yendi.

Son oyunda çeyrek finalin son kazanan ismi belli oldu.

Son oyunda çeyrek finalin son kazanan ismi belli oldu.

Volkan'la Ayşe yarı finale kalmak için yarıştılar. Volkan Ayşe'yi yendi. Kazanan Volkan oldu.

Böylece büyük finale günler kala çeyrek final etabında elenen isim Ayşe oldu.

Böylece büyük finale günler kala çeyrek final etabında elenen isim Ayşe oldu.

Batuhan, Adem ve Volkan çeyrek finalin kazananları oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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