Büyük Finalden Önce Elendi! Survivor 2025’te Çeyrek Finalin Kazananları Kimler Oldu? (11 Haziran 2025)
Survivor 2025'te heyecanın tavan yaptığı günlerde, yarışmanın kaderini belirleyen kritik mücadeleler sona erdi. Gözler büyük finale çevrildi. Yarışmanın finalisti olan 4 isim bu akşam (11 Haziran 2025) çeyrek finalde yarıştı. Survivor 2025 çeyrek finalini kazanarak kimler yarı finalist oldu, 11 Haziran 2025 akşamı Survivor'dan elenen isim kim, işte detaylar...
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Zorlu parkurlar, psikolojik savaşlar ve duygusal anların ardından final koltuklarına oturan dört isim netleşti.
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Survivor’da son düzlüğe girilirken, büyük ödül için kıyasıya rekabet devam ediyor.
2. yarı finalist ise Adem oldu.
Son oyunda çeyrek finalin son kazanan ismi belli oldu.
Böylece büyük finale günler kala çeyrek final etabında elenen isim Ayşe oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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