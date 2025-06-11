Büyük Finalden Önce Elendi! Survivor 2025’te Çeyrek Finalin Kazananları Kimler Oldu? (11 Haziran 2025)

Finale ilk adını yazdıran isim Batuhan Karacakaya oldu. Onu, parkur performansıyla dikkat çeken Adem Kılıçcı izledi. Geriye kalan iki koltuk için ise Ayşe, Volkan ve Sevgi arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Kritik oyunun ardından adını İstanbul finallerine yazdıran yarışmacılar Volkan Çetinkaya ve Ayşe Yüksel oldu oldu.

Geçtiğimiz bölüm Sevgi elendi.