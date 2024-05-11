Burcuna Göre Tatile Çıkman Gereken Tarihi Söylüyoruz!

Sen bir yengeç olarak ailen ve arkadaşlarınla vakit geçirmeyi seviyorsun, bu yüzden senin için en uygun zaman, temmuz ayının başlarıdır. Deniz kenarında veya dağ evinde sakin ve huzurlu bir tatil, senin gibi yengeçlerin ruhunu besler. Ayrıca, seni mutlu edecek en iyi tarihler arasında yazın tam ortası ve dolunay zamanları yer alır.