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Burcuna Göre 5 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 5 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.08.2024 - 22:11

Koca bir haftayı geride bıraktık. Ağustos ayından ise tam 4 gün geride kaldı. İşte böyle böyle akıp gidecek hayatımız da, ne ara geçtiğini bile anlamadan! O zaman hayatına biraz renk katmaya, kendini aşkın kollarına bırakmaya ne dersin?

Bakalım burcunu bugün neler bekliyor?

Haydi gel, 5 Ağustos aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay, sevgi dolu Yay...Bugünlerde hane içerisinde büyük bir telaş görüyorum. Düğün hazırlıkları mı yapıyoruz ne? Benden söylemesi, ateş bacayı sarmış. Aklında böyle bir düşünce yoksa bile pek yakında büyük sürprizlere hazır ol!

Ha eğer bana dersen ki 'ee benim sevgilim bile yok' en yakın zamanda hayırlı kısmetlere hazır olmanı öneririm.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün pek fazla kişiye şanslı haberlerle gidemiyorum. Sen de onlardan birisin. Dün, önümüzdeki günlerde yeni birisiyle tanışabileceğinin sürprizini vermiştim. Ancak bugün, o gün değil. Hatta bugün kalp kırıklıklarına karşı uyarıyorum seni.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Üzerinde nazar olduğunu söylemiş, bugünlerde güzel haberlerim olmadığını üzülerek belirtmiştim. Sıkı dur, bu kez güzel haberlerle geldim! Bu hafta en çok sana uğurlu gelecek, hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. Hiç ummadığın dostluklar, hiç beklemediğin aşklar yaşanabilir...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Aklında olan kişinin de sana karşı boş olmadığını söylemiştim! Aranızda neler olacağını ise bugün yıldızlardan okudum Sevgili Boğa! Yıldızların dediğine göre, sen bu kişiyle müthiş bir yaz aşkı yaşayacaksın. Fakat günler ne getirir, bu yaz aşkı nereye kadar gider, orasını göreceğiz.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Kafa karışıklığımız bir türlü geçmedi Yengeç. Seni seveni sen sevmezsin, senin sevdiğin seni sevmez...Ne yapacağız biz böyle? Benim tavsiyemi soracak olursan, sen bu iki kişiyi de aklından çıkarmanın bir yolunu ara.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugünlerde biraz olumsuz haberler öğrenebileceğini söylemiştim. Bugün o büyük gün olabilir. Maalesef bu yüzünü hiç görmediğin bir insan, sana gerçek yüzünü gösterebilir. Seni şimdiden uyarıyorum ki kalbin daha fazla kırılmasın!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bu hafta itibariyle senin aşk hayatında iyileşmeler görüyorum. İnan şu retroda bunu bulmak hiç de kolay değil. Kimi büyük aşklar bile iletişim sorunları yüzünden bitiyor bugünlerde. İşte tam da bugünlerde ise senin hayatın düzene girmeye başlayacak! Görürsün, demedi deme!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Ah benim bahtı kara Terazim. Ben sana hiç güzel haberler veremeyecek miyim? Dün sana ilişkinize dahil olan üçüncü bir kişiden bahsetmiştim. Görüyorum ki bu kişiden hala tam kurtulmuş değilsiniz. Bana kalırsa, kurtulmanız da pek olası görünmüyor.

Peki sevgilisi olmayan Terazileri ne mi bekliyor? Bu hafta için pek de güzel haberlerim yok gibi duruyor...Yine de yıldızlar bakalım neler gösterecek!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Retroda aşk bulunmaz diye kim demiş? Vallahi ben değil! Sen bugünlerde öyle bir aşk bulacaksın ki gerçekliğini bile sorgulamaya başlayacaksın. 'Bu yaşadıklarım gerçek olamaz, bir insan bu kadar sevemez' derken aslında bütün yaşadıkların şu an bu satırları okuyan sen kadar gerçek olacak!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Haftasonunun en hızlı geçtiği burç sendin. Bir o mekanda bir bu mekanda talipleri kendine çekip durdun. Peki bu hafta neler mi olacak? Bu haftamız biraz durgun geçecek gibi görünüyor. Müjdeli haberler için takipte kalmayı ihmal etme!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Dün 'her an her şey olabilir' diyerek senin bu haftanı özetlemişim aslında. Bugünlerde geçmiş defterler açılabilir, tam olarak bitirilmemiş meseleler gün yüzüne çıkabilir!

Bakalım sen bu konuda neler hissedeceksin?

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün rüyamda senin için çok hayırlı kısmetler gördüm Başak. Birileri seni hayatının aşkıyla tanıştırmak üzere. Hani sen kafanda hala bitiremediğin o ilişkinin peşinden gidiyorsun ya, gitme. Biraz yeni maceralara açık ol. Eminim sana çok hayırlı gelecek!

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