Burcuna Göre 5 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Sevgili Yay, sevgi dolu Yay...Bugünlerde hane içerisinde büyük bir telaş görüyorum. Düğün hazırlıkları mı yapıyoruz ne? Benden söylemesi, ateş bacayı sarmış. Aklında böyle bir düşünce yoksa bile pek yakında büyük sürprizlere hazır ol!

Ha eğer bana dersen ki 'ee benim sevgilim bile yok' en yakın zamanda hayırlı kısmetlere hazır olmanı öneririm.