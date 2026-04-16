Burak Deniz, Serra Pirinç, Simge Sağın ve Enes Güler'in Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2026 - 15:37

Son dönemde magazin dünyasını sarsan ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre, soruşturma kapsamında alınan saç ve kan örneklerine ilişkin toksikoloji sonuçlarının dosyaya girdiği öne sürüldü.

Kaynak: https://x.com/MercannBey/status/20447...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında 9 Nisan sabahı dikkat çeken bir operasyon düzenlenmiş, aralarında birçok tanınmış ismin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu ve Burak Deniz’in yanı sıra Mert Demir, şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre Fel, Norm Ender, şef Somer Sivrioğlu ile sosyal medya fenomenleri Ogün Alibaş ve Enes Güler’in de gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre; yürütülen soruşturma kapsamında toksikoloji sonuçlarının dosyaya girdiği ve bazı isimlerde pozitif bulgulara rastlandığı iddia edildi. İddiaya göre Burak Deniz, Enes Güler ve Serra Pirinç ve Utku Ünsal’ın yasaklı madde test sonucunun pozitif olduğu öne sürülürken, Simge Sağın’ın sonucunun negatif çıktığı ve yalnızca ilaç etken maddesine rastlandığı belirtildi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
