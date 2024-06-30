Bugüne Kadar Duyacağınız En İyi Psikolojik Hilelerle Hayata Bir Adım Önde Başlayın
Bugüne Kadar Duyacağınız En İyi Psikolojik Hilelerle Hayata Bir Adım Önde Başlayın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsan psikolojisi gerçekten oldukça ilginç. Sadece belirli yöntemleri kullanarak hayata birkaç adım önden başlamanız mümkün. Nasıl mı? Gelin beraber bakalım.
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1. "Bir ürün alırken duraksayıp karşı tarafın konuşmasına izin verin."
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2. "Çocuğuna 3 büyük brokoli mi yoksa 6 küçük brokoli mi istediğini sormak."
3. "Birisiyle orta yolu bulmaya çalışırken, örneğin sevgiliniz, onlara tek bir evet/hayır seçeneği vermek yerine iki seçenek vermeyi deneyin."
4. "Karşınızdaki kişiyi ne kadar heyecanlı bir şekilde karşılarsanız onlar da o şekilde tepki verecektir."
5. "Yapmanız gerekenleri ertelemek yerine sadece 3 dakika yapmak ile başlayın."
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6. "Birisi size karşı kızgın davranıyorsa, siz de kızarak durumu karşılaştırmaktansa sakince sorunlarını farklı bir şekilde ifade etmelerini rica edin."
7. "Bir karşılık beklemeden insanlara iyilik yapmaya alışmaya çalışın."
8. "Birisi size rahatsız olduğunuz ya da cevaplamak istemediğiniz bir soru soruyorsa, 'bu soru hakkında biraz daha düşünmem lazım,' diyerek kurtulabilirsiniz."
9. "Karşınızdaki kişinin istediğinizi yapmasını olabildiğince kolaylaştırmaya çalışın."
10. "İnsanların iyi yönlerini överseniz bu yönlerini canlı tutmak için daha fazla çabalayacaklar. Eğer tam tersi sürekli kötü yönlerini eleştirirseniz büyük ihtimalle bu yönleri daha çok kötüleşecek."
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11. "Günümüzde görmezden gelmenin gücünü küçümsüyoruz gibi geliyor."
12. "Birisi trafikte hız yapıyorsa, genellikle 'Yuh, o insanın kesinlikle tuvalete yetişmesi gerekiyor,' diye düşünüyorum ve bütün sinirim ortadan kayboluyor."
13. "Birisiyle konuşurken onların sırrını veya gerçek düşüncelerini öğrenmek istiyorsanız öncelikle bir şeyleri itiraf etmeyi deneyin. Siz bir şey itiraf ettikten sonra onlar da konuşmanın ilerleyen zamanlarında gerçek düşüncelerini dile getirmekten kendilerini durduramayacak."
14. "Kalabalık bir yerde yürürken sürekli insanlar önünüze çıkıyorsa, ilerideki bir hedefe odaklanmaya ve insanların yüzüne bakmamaya çalışın."
15. "Birisi ile aranız kötüyse sadece onlardan size bir şey öğretmesini rica edin."
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