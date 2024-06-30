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Bugüne Kadar Duyacağınız En İyi Psikolojik Hilelerle Hayata Bir Adım Önde Başlayın

Bugüne Kadar Duyacağınız En İyi Psikolojik Hilelerle Hayata Bir Adım Önde Başlayın

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 18:31

İnsan psikolojisi gerçekten oldukça ilginç. Sadece belirli yöntemleri kullanarak hayata birkaç adım önden başlamanız mümkün. Nasıl mı? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir ürün alırken duraksayıp karşı tarafın konuşmasına izin verin."

1. "Bir ürün alırken duraksayıp karşı tarafın konuşmasına izin verin."

'Pazarlıklarda sessizlik çok işe yarıyor.'

2. "Çocuğuna 3 büyük brokoli mi yoksa 6 küçük brokoli mi istediğini sormak."

2. "Çocuğuna 3 büyük brokoli mi yoksa 6 küçük brokoli mi istediğini sormak."

'Aslında ikiside toplamda aynı miktara gelmiş oluyor.'

3. "Birisiyle orta yolu bulmaya çalışırken, örneğin sevgiliniz, onlara tek bir evet/hayır seçeneği vermek yerine iki seçenek vermeyi deneyin."

'Örneğin, akşam dışarı çıkmak ister misin? demek yerine akşam dışarı mı çıkmak istersin yoksa film mi izlemek istersin? demeyi deneyin.'

4. "Karşınızdaki kişiyi ne kadar heyecanlı bir şekilde karşılarsanız onlar da o şekilde tepki verecektir."

'Özellike müşteri hizmetleri gibi insanlarla uğraştığınız mesleklerde çok yardımcı oluyor.'

5. "Yapmanız gerekenleri ertelemek yerine sadece 3 dakika yapmak ile başlayın."

5. "Yapmanız gerekenleri ertelemek yerine sadece 3 dakika yapmak ile başlayın."

'Genelde sonuna kadar gidiyorsunuz çünkü başladıktan sonra her şey kolaylaşıyor.'

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6. "Birisi size karşı kızgın davranıyorsa, siz de kızarak durumu karşılaştırmaktansa sakince sorunlarını farklı bir şekilde ifade etmelerini rica edin."

'Durup düşünmeleri hemen sakinleşmelerine yardımcı oluyor.'

7. "Bir karşılık beklemeden insanlara iyilik yapmaya alışmaya çalışın."

7. "Bir karşılık beklemeden insanlara iyilik yapmaya alışmaya çalışın."

'Sizin de gününüz güzelleşecek görürsünüz.'

8. "Birisi size rahatsız olduğunuz ya da cevaplamak istemediğiniz bir soru soruyorsa, 'bu soru hakkında biraz daha düşünmem lazım,' diyerek kurtulabilirsiniz."

8. "Birisi size rahatsız olduğunuz ya da cevaplamak istemediğiniz bir soru soruyorsa, 'bu soru hakkında biraz daha düşünmem lazım,' diyerek kurtulabilirsiniz."

9. "Karşınızdaki kişinin istediğinizi yapmasını olabildiğince kolaylaştırmaya çalışın."

9. "Karşınızdaki kişinin istediğinizi yapmasını olabildiğince kolaylaştırmaya çalışın."

'Örneğin, bir isteğiniz varsa söyleyeceğiniz kişinin bakış açısından olayları düşünmeye çalışın ve reddederseler nasıl karşılık vereceğinizi planlamaya çalışın.'

10. "İnsanların iyi yönlerini överseniz bu yönlerini canlı tutmak için daha fazla çabalayacaklar. Eğer tam tersi sürekli kötü yönlerini eleştirirseniz büyük ihtimalle bu yönleri daha çok kötüleşecek."

10. "İnsanların iyi yönlerini överseniz bu yönlerini canlı tutmak için daha fazla çabalayacaklar. Eğer tam tersi sürekli kötü yönlerini eleştirirseniz büyük ihtimalle bu yönleri daha çok kötüleşecek."
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11. "Günümüzde görmezden gelmenin gücünü küçümsüyoruz gibi geliyor."

11. "Günümüzde görmezden gelmenin gücünü küçümsüyoruz gibi geliyor."

'Birisi canınımı sıkıyor? Onu görmezden gel. Haberler moralini mi bozuyor? İzlemeyi bırak ve görmezden gel.'

12. "Birisi trafikte hız yapıyorsa, genellikle 'Yuh, o insanın kesinlikle tuvalete yetişmesi gerekiyor,' diye düşünüyorum ve bütün sinirim ortadan kayboluyor."

'Tavsiye ederim.'

13. "Birisiyle konuşurken onların sırrını veya gerçek düşüncelerini öğrenmek istiyorsanız öncelikle bir şeyleri itiraf etmeyi deneyin. Siz bir şey itiraf ettikten sonra onlar da konuşmanın ilerleyen zamanlarında gerçek düşüncelerini dile getirmekten kendilerini durduramayacak."

14. "Kalabalık bir yerde yürürken sürekli insanlar önünüze çıkıyorsa, ilerideki bir hedefe odaklanmaya ve insanların yüzüne bakmamaya çalışın."

14. "Kalabalık bir yerde yürürken sürekli insanlar önünüze çıkıyorsa, ilerideki bir hedefe odaklanmaya ve insanların yüzüne bakmamaya çalışın."

'İnsanlar içgidüsel olarak size çarpmamaya çalışıcak.'

15. "Birisi ile aranız kötüyse sadece onlardan size bir şey öğretmesini rica edin."

15. "Birisi ile aranız kötüyse sadece onlardan size bir şey öğretmesini rica edin."

'Genellikle size bir şeyler öğretmeye çalışırken konuşmaları sırasında sakinleşiyor olacaklar.'

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