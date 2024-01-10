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‘Buddha Boy’ Gözaltına Alındı: 4 Müridi Ortadan Kaybolmuş

‘Buddha Boy’ Gözaltına Alındı: 4 Müridi Ortadan Kaybolmuş

Nepal
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 17:45

Nepal’de Buda Siddhartha Gautama’nın yeniden doğmuş hali olarak kabul edilen ve ‘Buddha Boy’ lakaplı ruhani lider Ram Bahadur Bamjan gözaltına alındı. Bamjan’a, cinsel istismar, tecavüz ve 4 müridinin ortadan kaybolması suçlaması yöneltildi.

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Nepal Merkezi Soruşturma Bürosu, ülkenin önemli ruhani liderlerinden biri olan ‘Buddha Boy’ lakaplı Ram Bahadur Bamjan’ın gözaltına alındığını duyurdu.

Nepal Merkezi Soruşturma Bürosu, ülkenin önemli ruhani liderlerinden biri olan ‘Buddha Boy’ lakaplı Ram Bahadur Bamjan’ın gözaltına alındığını duyurdu.

Yetkililer, Bamjan'ın cinsel istismar, tecavüz ve en az 4 müridinin ortadan kaybolması suçlamalarıyla gözaltına alındığını belirtti.

Yetkililer, Bamjan'ın cinsel istismar, tecavüz ve en az 4 müridinin ortadan kaybolması suçlamalarıyla gözaltına alındığını belirtti.

Ayrıca Bamjan'ın evinde bulunan toplam 250 bin dolar tutarındaki paraya el konulduğu kaydedildi.

Ayrıca Bamjan'ın evinde bulunan toplam 250 bin dolar tutarındaki paraya el konulduğu kaydedildi.

Ram Bahadur Bamjan, müritleri tarafından Buda Siddhartha Gautama'nın yeniden doğmuş hali olarak kabul ediliyor.

Ram Bahadur Bamjan, müritleri tarafından Buda Siddhartha Gautama'nın yeniden doğmuş hali olarak kabul ediliyor.

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