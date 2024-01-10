‘Buddha Boy’ Gözaltına Alındı: 4 Müridi Ortadan Kaybolmuş

Nepal’de Buda Siddhartha Gautama’nın yeniden doğmuş hali olarak kabul edilen ve ‘Buddha Boy’ lakaplı ruhani lider Ram Bahadur Bamjan gözaltına alındı. Bamjan’a, cinsel istismar, tecavüz ve 4 müridinin ortadan kaybolması suçlaması yöneltildi.