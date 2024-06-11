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Bu Yazın Favorisi Olacak: Ombre Tırnak Nedir? Nasıl Yapılır?

etiket Bu Yazın Favorisi Olacak: Ombre Tırnak Nedir? Nasıl Yapılır?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 18:16

Ombre modası saçlardan sonra şimdi de tırnaklarda havasını estiriyor. Ombre manikür , aynı renk skalasından ojelerin, tırnakların her birine ayrı ayrı uygulanmasıyla yapılıyor. Yani tırnaklara bir rengin açıktan koyuya farklı tonları uygulanıyor. İşte ombre tırnak yapmanın aşamaları...

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Ombre tırnak, tırnak dekorasyonunda bir renk geçişi efekti yaratma tekniği. Genellikle daha açık bir renkten daha koyu bir renge doğru yumuşak bir geçiş yapılır. Ombre tırnak tasarımları, tırnaklarda şık ve zarif bir görünüm elde etmek için kullanılır ve çeşitli renk kombinasyonlarıyla yapılır.

Ombre tırnak, tırnak dekorasyonunda bir renk geçişi efekti yaratma tekniği. Genellikle daha açık bir renkten daha koyu bir renge doğru yumuşak bir geçiş yapılır. Ombre tırnak tasarımları, tırnaklarda şık ve zarif bir görünüm elde etmek için kullanılır ve çeşitli renk kombinasyonlarıyla yapılır.

Malzemeler

  • Base coat (baz kat) 

  • İki veya daha fazla renk oje

  • Sünger 

  • Top coat (üst kat) 

  • Aseton ve pamuklu çubuklar 

  • Tırnak bandı veya sıvı lateks

İşe tırnakları hazırlamakla başlayalım.

Eski ojeleri çıkartarak tırnaklarınızı temizleyin. Tırnaklarınızı istediğiniz şekle göre kesin ve törpüleyin. Tırnak etlerinizi geri itin veya keserek temizleyin.

Tırnakların korunması için base coat sürülmesi gerekiyor.

Tırnakların korunması için base coat sürülmesi gerekiyor.

Tırnaklarınızı korumak ve ojelerin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için ince bir baz kat uygulayın. Tamamen kurumasını bekleyin.

İlk renkle operasyona başlama zamanı.

Tırnaklarınıza ana renk ojenizi sürün. Bu, ombre efektinin alt tabanını oluşturacak. Mümkün mertebe en açık rengi seçmelisiniz. Tamamen kurumasını bekleyin.

Ombre yapımı başlasın!

Ombre yapımı başlasın!

Tırnak bandı veya sıvı lateks ile tırnak çevrenizi kaplayın. Bu, süngerle uygulama sırasında derinizin boyanmasını önler. Süngerin üzerine ombre yapmak istediğiniz renkleri şeritler halinde uygulayın. Renklerin hafifçe birbirine geçmesi için süngeri birkaç kez bir kağıt veya folyo üzerine hafifçe bastırarak renklerin karışmasını sağlayın. Süngeri tırnağınıza hafifçe bastırarak ojeyi uygulayın. Bu işlemi renkler belirginleşene kadar tekrarlayın. Her tırnak için aynı işlemi yapın. Her katmandan sonra ojenin kurumasını bekleyin. Daha yoğun bir renk için işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

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Sırada tırnak kenarlarını temizleme işlemi var.

Sırada tırnak kenarlarını temizleme işlemi var.

Sıvı lateks veya tırnak bandını çıkarın. Eğer kullanmadıysanız, pamuklu çubukları asetonla ıslatarak tırnak kenarlarını temizleyin.

Tırnaklara cila ile imzamızı atabiliriz.

Ombre deseninizi korumak ve parlaklık sağlamak için bir toap kat daha uygulayın. Bu ayrıca tırnaklarınızın pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır. Tamamen kurumasını bekleyin. En sonunda ise elleriniz ve tırnak etlerinizi nemlendirmek için bir el kremi veya tırnak yağı kullanın. Ve artık ombreli tırnaklarınız yazı karşılamaya hazır!

Süngeri çok fazla bastırmadan, hafifçe tampon hareketlerle uygulamak daha iyi sonuç verir.

Süngeri çok fazla bastırmadan, hafifçe tampon hareketlerle uygulamak daha iyi sonuç verir.

Renk geçişlerinin daha yumuşak olması için sünger üzerinde renkleri birbiriyle hafifçe karıştırabilirsiniz. Ayrıca en önemli unsur yani tamamen kurumasını mutlaka bekleyin.

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