Bu Yazın Favorisi Olacak: Ombre Tırnak Nedir? Nasıl Yapılır?
Bu Yazın Favorisi Olacak: Ombre Tırnak Nedir? Nasıl Yapılır?
Ombre modası saçlardan sonra şimdi de tırnaklarda havasını estiriyor. Ombre manikür , aynı renk skalasından ojelerin, tırnakların her birine ayrı ayrı uygulanmasıyla yapılıyor. Yani tırnaklara bir rengin açıktan koyuya farklı tonları uygulanıyor. İşte ombre tırnak yapmanın aşamaları...
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Ombre tırnak, tırnak dekorasyonunda bir renk geçişi efekti yaratma tekniği. Genellikle daha açık bir renkten daha koyu bir renge doğru yumuşak bir geçiş yapılır. Ombre tırnak tasarımları, tırnaklarda şık ve zarif bir görünüm elde etmek için kullanılır ve çeşitli renk kombinasyonlarıyla yapılır.
İşe tırnakları hazırlamakla başlayalım.
Tırnakların korunması için base coat sürülmesi gerekiyor.
İlk renkle operasyona başlama zamanı.
Ombre yapımı başlasın!
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