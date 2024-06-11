Bu Yazın Favorisi Olacak: Ombre Tırnak Nedir? Nasıl Yapılır?

Tırnak bandı veya sıvı lateks ile tırnak çevrenizi kaplayın. Bu, süngerle uygulama sırasında derinizin boyanmasını önler. Süngerin üzerine ombre yapmak istediğiniz renkleri şeritler halinde uygulayın. Renklerin hafifçe birbirine geçmesi için süngeri birkaç kez bir kağıt veya folyo üzerine hafifçe bastırarak renklerin karışmasını sağlayın. Süngeri tırnağınıza hafifçe bastırarak ojeyi uygulayın. Bu işlemi renkler belirginleşene kadar tekrarlayın. Her tırnak için aynı işlemi yapın. Her katmandan sonra ojenin kurumasını bekleyin. Daha yoğun bir renk için işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.