Hepimiz zaman zaman hayal kurarız. Sizin için ünlüler dünyasından en çekici isimleri bir araya getirdik ve onları evlenmek ya da flört etmek için ideal olup olmadıklarını tartışıyoruz. Bir yanda evlilik, diğer yanda flört... Her ikisi de kendi içinde ayrı bir dünya. Evlilik, belki de hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz bir kişiyle, birlikte bir yaşam kurmayı gerektirirken; flört, daha hafif, daha eğlenceli ve daha az sorumluluk gerektiren bir ilişki biçimi olabilir. Peki, sizin tercihiniz hangisi olurdu? Ünlülerle evlenmek mi, yoksa onlarla sadece flört etmek mi?

Bu Ünlülerle Evlenmek mi Yoksa Flört Etmek mi?

Haydiii!

Not: Bu test kadınlar içindir!