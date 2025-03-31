Bu Ünlülerle Evlenmek mi Yoksa Flört Etmek mi?
Bu Ünlülerle Evlenmek mi Yoksa Flört Etmek mi?
Hepimiz zaman zaman hayal kurarız. Sizin için ünlüler dünyasından en çekici isimleri bir araya getirdik ve onları evlenmek ya da flört etmek için ideal olup olmadıklarını tartışıyoruz. Bir yanda evlilik, diğer yanda flört... Her ikisi de kendi içinde ayrı bir dünya. Evlilik, belki de hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz bir kişiyle, birlikte bir yaşam kurmayı gerektirirken; flört, daha hafif, daha eğlenceli ve daha az sorumluluk gerektiren bir ilişki biçimi olabilir. Peki, sizin tercihiniz hangisi olurdu? Ünlülerle evlenmek mi, yoksa onlarla sadece flört etmek mi?
Bu Ünlülerle Evlenmek mi Yoksa Flört Etmek mi?
Haydiii!
Not: Bu test kadınlar içindir!
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1. Alperen Duymaz
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2. Çağatay Ulusoy
3. Kerem Bürsin
4. Metin Akdülger
5. Buğra Gülsoy
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6. Mert Ramazan Demir
7. Barış Alper Yılmaz
8. Aras Bulut İynemli
9. Engin Öztürk
10. Kıvanç Tatlıtuğ
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11. Mert Yazıcıoğlu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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