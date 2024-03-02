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Bu Testteki Ürünlerin Hangi Ülkede Kaç Dolar Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Testteki Ürünlerin Hangi Ülkede Kaç Dolar Olduğunu Bulabilecek misin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 13:02

Hepimiz bir ürüne bakıp acaba bu başka ülkelerde ne kadardır diye düşünmüşüzdür. O zaman haydi teste, bakalım seçtiğimiz ürünlerin ülkelerde ne kadar olabileceğini bulabilecek misin?

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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Sence Amerika'da 1 galon süt ne kadardır? (1 galon: 3,78 litre)

2. İngiltere'de Big Mac kaç dolar dersin...

3. Yeni Zelanda'da Kindle 11 32GB kaç dolardır sence?

4. Peki, şimdi Rusya'ya gelelim. Sence Rusya'da iPhone 15 Pro kaç dolardır?

5. BAE'de 1 kg peynir ne kadardır dersin?

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6. Almanya'da et kaç dolar acaba?

7. Türkiye'de 1 kilo domatesin kaç dolar olduğunu bilirsin diye düşünüyoruz!

8. Peki, 2 litre Coco Cola Azerbeycan'da kaç dolar olabilir?

9. Arjantin'de mazot kaç dolardır?

10. Sona yaklaştık, Çin'de tavuk etinin kilosu ne kadardır sence?

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11. Son sorumuza geldik. İran'da bir bardak Americano ne kadar olabilir?

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