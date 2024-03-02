Bu Testteki Ürünlerin Hangi Ülkede Kaç Dolar Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu Testteki Ürünlerin Hangi Ülkede Kaç Dolar Olduğunu Bulabilecek misin?
Hepimiz bir ürüne bakıp acaba bu başka ülkelerde ne kadardır diye düşünmüşüzdür. O zaman haydi teste, bakalım seçtiğimiz ürünlerin ülkelerde ne kadar olabileceğini bulabilecek misin?
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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Sence Amerika'da 1 galon süt ne kadardır? (1 galon: 3,78 litre)
2. İngiltere'de Big Mac kaç dolar dersin...
3. Yeni Zelanda'da Kindle 11 32GB kaç dolardır sence?
4. Peki, şimdi Rusya'ya gelelim. Sence Rusya'da iPhone 15 Pro kaç dolardır?
5. BAE'de 1 kg peynir ne kadardır dersin?
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6. Almanya'da et kaç dolar acaba?
7. Türkiye'de 1 kilo domatesin kaç dolar olduğunu bilirsin diye düşünüyoruz!
8. Peki, 2 litre Coco Cola Azerbeycan'da kaç dolar olabilir?
9. Arjantin'de mazot kaç dolardır?
10. Sona yaklaştık, Çin'de tavuk etinin kilosu ne kadardır sence?
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11. Son sorumuza geldik. İran'da bir bardak Americano ne kadar olabilir?
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