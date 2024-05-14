Bu Testte Sana Bebek Bakımı İçin Bir Tüyo Veriyoruz!
Bu Testte Sana Bebek Bakımı İçin Bir Tüyo Veriyoruz!
Bebek bakımı her ne kadar kolay gözükse de, bebeklerin derdini anlatamaması ebeveynleri için en büyük problemdir.
Bu testte bebeğinin dilinden anlayamayan ebeveynler için bir bebek bakım tüyosu veriyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Bebeğinin altını değiştirirken ne yaparsın?
2. Peki ya bebeğinin uyumasına yardımcı olmak için ne yaparsın?
3. Bebeğin ağladığında nasıl tepki verirsin?
4. Bebeğinin ihtiyaçları hakkında nasıl tahminlerde bulunuyorsun?
5. Bebeğinle oyun oynamanın en sevdiğin yanı hangisi?
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