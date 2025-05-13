Bu Testte İlişkinizin Mıçmıçlık Seviyesini Ortaya Çıkarıyoruz!
Her çiftin kendine özgü bir tarzı var. Kimileri daha romantik yaşar, kimileri ise mesafelidir. Peki, sizin ilişkiniz nasıl? Bu eğlenceli testimizle ilişkinizin sevgi dozajını öğrenmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
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2. Sevgilinle bir hafta boyunca görüşemeyeceğini öğrendin. Tepkin ne olur?
3. Beraber yemek yapmaya karar verdiniz. Menüde hangisi olur?
4. Sevgilin sana nasıl seslensin istersin?
5. Sevgilinle bir film gecesi yapacaksınız. Nasıl bir film seçerdin?
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6. Arkadaş ortamında sevgiline nasıl davranırsın?
7. Peki, sevgilinin doğum günü yaklaşıyor diyelim. Ne planlarsın?
8. Gün içinde sevgilinle ne sıklıkla konuşursun?
9. Son olarak, ilişkide temas bağımlısı olan hanginiz?
Tam bir mıçmıçsınız!
Sizin dengeli bir ilişkiniz var!
Azıcık mıçmıçlık lazım!
Mıçmıçlık size göre değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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