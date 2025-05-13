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Bu Testte İlişkinizin Mıçmıçlık Seviyesini Ortaya Çıkarıyoruz!

etiket Bu Testte İlişkinizin Mıçmıçlık Seviyesini Ortaya Çıkarıyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 23:46

Her çiftin kendine özgü bir tarzı var. Kimileri daha romantik yaşar, kimileri ise mesafelidir. Peki, sizin ilişkiniz nasıl? Bu eğlenceli testimizle ilişkinizin sevgi dozajını öğrenmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım! 👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇

2. Sevgilinle bir hafta boyunca görüşemeyeceğini öğrendin. Tepkin ne olur?

3. Beraber yemek yapmaya karar verdiniz. Menüde hangisi olur?

4. Sevgilin sana nasıl seslensin istersin?

5. Sevgilinle bir film gecesi yapacaksınız. Nasıl bir film seçerdin?

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6. Arkadaş ortamında sevgiline nasıl davranırsın?

7. Peki, sevgilinin doğum günü yaklaşıyor diyelim. Ne planlarsın?

8. Gün içinde sevgilinle ne sıklıkla konuşursun?

9. Son olarak, ilişkide temas bağımlısı olan hanginiz?

Tam bir mıçmıçsınız!

Sen ve sevgilin, sanki bir romantik komedi filminin başrolünde gibisiniz! El ele tutuşmadan, birbirinize tatlı sözler söylemeden duramıyorsunuz. Birbirinizle konuşmadan bir saat bile dayanamıyorsunuz. Bu durum çevrenizdekilere bazen fazla gelebiliyor ama size mutluluk veren şey tam da bu. Aşkınızı doya doya yaşayın, gerisi boş!

Sizin dengeli bir ilişkiniz var!

İlişkiniz romantiklik ve eğlence arasında mükemmel bir denge kurmuş gibi görünüyor. Gerektiğinde birbirinize sevginizi göstermeyi de biliyorsunuz, birbirinize biraz alan bırakmayı da. Hem birbirinizin en iyi arkadaşı hem de partnerisiniz. Tebrikler, bu dengeyi korumaya devam edin!

Azıcık mıçmıçlık lazım!

Siz biraz daha bağımsız bir ilişki yaşıyorsunuz. Birbirinizi seviyorsunuz ama bu duyguları dışa vurma konusunda biraz mesafeli duruyorsunuz. Ufak bir tavsiye, arada sırada küçük sürprizler ve tatlı jestler ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Denemeye değer!

Mıçmıçlık size göre değil!

Siz çift olarak özgürlüğünüze düşkünsünüz, daha rahat takılmayı seviyorsunuz. Hem yalnızken hem de arkadaş ortamında mıçmıç hareketlerden hoşlanmıyorsunuz. Romantiklik sizin için önemli bir kriter değil, daha çok birlikte hayatı paylaşmayı seviyorsunuz. Duygusal bağınız kuvvetli, temas bağımlısı olmasanız da olur!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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