Bu Testte İlişkinizin Mıçmıçlık Seviyesini Ortaya Çıkarıyoruz!

Siz çift olarak özgürlüğünüze düşkünsünüz, daha rahat takılmayı seviyorsunuz. Hem yalnızken hem de arkadaş ortamında mıçmıç hareketlerden hoşlanmıyorsunuz. Romantiklik sizin için önemli bir kriter değil, daha çok birlikte hayatı paylaşmayı seviyorsunuz. Duygusal bağınız kuvvetli, temas bağımlısı olmasanız da olur!