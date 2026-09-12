Bu Testte 10/10 Yapamayanların Yüzde 90'ı Üniversite Mezunu!
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Diploma sahibi olmak her şeyi bilmek anlamına gelmiyor! Bazen okul hayatında defalarca karşımıza çıkan bilgiler, yıllar geçtikçe hafızamızın en ücra köşelerine çekiliyor. Bir ülkenin başkentinden bir sanat eserinin sahibine, tarihten bilime kadar uzanan bazı bilgiler ise “Bunu kesin biliyorum” dediğimiz anda bizi şaşırtabiliyor.
Şimdi sana 10 soruluk kısa ama oldukça seçici bir genel kültür testi hazırladık. Soruların bazıları ilk bakışta kolay görünecek, bazıları ise iki seçenek arasında bırakacak. Üstelik birkaç soruda bildiğini sandığın cevabın aslında yanlış olduğunu fark edebilirsin!
Hazırsan başlayalım!
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Bu Testte 10/10 Yapamayanların Yüzde 90'ı Üniversite Mezunu!
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