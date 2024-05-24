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Bu Testin Sonunda Kısa Saçlar İçin Model Öneriyoruz!

Bu Testin Sonunda Kısa Saçlar İçin Model Öneriyoruz!

ceren
ceren - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 18:01

Kısa saçlara geçiş yapmak istiyorsun ama hangi modeli seçeceğine karar veremiyor musun? Bu test tam sana göre!

Soruları yanıtla, tarzını keşfet ve sana en uygun kısa saç modelini öğren! 💇🏻‍♀️✨

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1. Sabahları saçını hazırlamak için ne kadar zaman ayırırsın, veya ayırmak istersin?

2. Saç bakımına ne kadar özen gösterirsin?

3. Saçınla ilgili en büyük endişen nedir?

4. Günlük stilin nasıldır?

5. Bu ünlülerden hangisinin stilini beğeniyorsun?

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6. Hafta sonlarını nasıl geçirmeyi tercih edersin?

7. Saç bantları, tokalar, klipsler, bandanalar gibi saç aksesuarlarını ne sıklıkla kullanırsın?

8. Son olarak, iş yerinde nasıl bir izlenim bırakmak istersin?

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Senin için önerimiz: Pixie kesim!

Senin için önerimiz: Pixie kesim!

Rahat ve bakımı kolay bu model, günlük hayatında pratiklik arayanlar için mükemmel bir seçenek. Aynı zamanda seni her zaman taze ve dinamik gösterecek bir tarz!

Bu kısa ve katlı kesim, özellikle hareketli bir yaşam tarzı olanlar için ideal. Sabahları hızlıca şekil verilebilir ve fazla ürün kullanmadan harika görünebilir.

Bakım İpuçları: Nemlendirici bir saç kremi kullanarak saçlarının parlaklığını koruyabilirsin. Düzenli olarak uçlarını kestirerek modelin şeklini korumasını sağlayabilirsin.

Stil Önerisi: Saç bantları veya minik tokalarla stilini değiştirerek farklı görünümler elde edebilirsin. Özel günlerde hafif jöle veya köpük kullanarak daha hacimli bir görünüm yaratabilirsin.

Senin için önerimiz: Bob kesim!

Senin için önerimiz: Bob kesim!

Şık ve zamansız, her ortama uyum sağlayan bu saç modeliyle hem modern hem de zarif görüneceksin.

Bob kesim, yüz hatlarını belirginleştiren ve her ortamda dikkat çekici görünmeni sağlayan klasik bir modeldir. Hem düz hem de dalgalı saçlarda harika durur!

Bakım İpuçları: Düzleştirici veya maşayla saçlarına hafif dalgalar ekleyebilirsin. Haftada bir kez nemlendirici maske kullanarak saçlarının sağlıklı kalmasını sağlayabilirsin.

Stil Önerisi: Orta ayrım yaparak veya yana doğru tarayarak farklı stiller deneyebilirsin. İnce saçlar için hacim kazandırıcı spreyler kullanarak dolgun bir görünüm elde edebilirsin.

Senin için önerimiz: Küt kesim!

Senin için önerimiz: Küt kesim!

Klasik ve sofistike bir stil isteyenler için ideal. Zarafet ve güzellik taşıyan bu saç modeli, seni her daim şık ve etkileyici gösterecek.

Küt kesim, yüz hatlarını çerçeveleyerek her zaman bakımlı ve düzenli görünmek isteyenler için mükemmel bir seçenek oluşturur.

Bakım İpuçları: Saç uçlarını düzenli olarak kestirerek kesiminin netliğini koruyabilirsin. Elektriklenme karşıtı, keratinli serumlar kullanarak saçlarının pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsin.

Stil Önerisi: Farklı saç ayırma şekilleri deneyerek (ortadan, yandan) görünümünü değiştirebilirsin. Şık saç tokaları ve aksesuarlarla saçına zarif bir dokunuş katabilirsin.

Senin için önerimiz: Asimetrik kesim!

Senin için önerimiz: Asimetrik kesim!

Cesur ve modern, tarzını yansıtacak bu saç modeliyle fark yaratacaksın! Asimetrik kesim, dikkat çekici ve modern bir görünüm sağlar. Kendi tarzını yansıtmak ve farklı, kendisi olmak isteyenler için mükemmel.

Bakım İpuçları: Düzenli saç maskeleri kullanarak saçlarının sağlıklı ve parlak kalmasını sağlayabilirsin. Şekillendirici ürünlerle (wax, köpük) kesimini vurgulayabilirsin.

Stil Önerisi: Asimetrik kesimlerde saçının bir tarafını kulak arkası yaparak veya dalgalandırarak farklı stiller yaratabilirsin. Renk değişiklikleri ve ışıltılarla daha da çarpıcı bir görünüm elde edebilirsin.

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