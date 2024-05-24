Bu Testin Sonunda Kısa Saçlar İçin Model Öneriyoruz!
Bu Testin Sonunda Kısa Saçlar İçin Model Öneriyoruz!
Kısa saçlara geçiş yapmak istiyorsun ama hangi modeli seçeceğine karar veremiyor musun? Bu test tam sana göre!
Soruları yanıtla, tarzını keşfet ve sana en uygun kısa saç modelini öğren! 💇🏻♀️✨
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1. Sabahları saçını hazırlamak için ne kadar zaman ayırırsın, veya ayırmak istersin?
2. Saç bakımına ne kadar özen gösterirsin?
3. Saçınla ilgili en büyük endişen nedir?
4. Günlük stilin nasıldır?
5. Bu ünlülerden hangisinin stilini beğeniyorsun?
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6. Hafta sonlarını nasıl geçirmeyi tercih edersin?
7. Saç bantları, tokalar, klipsler, bandanalar gibi saç aksesuarlarını ne sıklıkla kullanırsın?
8. Son olarak, iş yerinde nasıl bir izlenim bırakmak istersin?
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