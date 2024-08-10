Bu Test ile Aşk Konusunda Ne Kadar Becerikli Olduğunu Söylüyoruz!
Bu Test ile Aşk Konusunda Ne Kadar Becerikli Olduğunu Söylüyoruz!
Konu aşk olunca sen bir uzman mısın yoksa bir acemi mi?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Şimdi de söyle bakalım, sence mükemmel bir date nasıl olmalı?
3. İlişkilerinde duygularını nasıl ifade ediyorsun diye sorsak?
4. Peki ilişkide iletişim senin için ne kadar önemli?
5. Partnerinizle bir anlaşmazlık yaşadığınızda bununla nasıl başa çıkıyorsun?
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