Bu Test Hamilelere: Bebeğin İçin İsim Önerisi Veriyoruz!

Sen neşeli, enerjik ve pozitif bir ebeveynsin ve bunu bebeğinin ismine de yansıtmak istiyorsun. Duru ismi, saflık ve berraklığı simgelerken; Alp, cesareti ve enerjiyi temsil eder. Her iki isim de hem kulağa hoş geliyor hem de akılda kalıcı ve havalı! Böyle bir tercih, çocuğunun her ortamda sevilen, gülümseyen bir birey olmasına ilham verecek, bizden söylemesi! Eğlenceli ve modern bir isim hem senin hem de bebeğinin enerjik havasını ortaya çıkarabilir!