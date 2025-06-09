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Bu Test Hamilelere: Bebeğin İçin İsim Önerisi Veriyoruz!

etiket Bu Test Hamilelere: Bebeğin İçin İsim Önerisi Veriyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 18:03

Hamilelik döneminin hem keyifli hem de stresli zamanlarından biri, isim bulma aşaması! Bebeğin için isim bulma konusunda kararsızsan bu test sana ilham verebilir! Soruları cevapla, biz de bebeğine en uygun ismi önerelim! 👇

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1. Öncelikle söyle bakalım, kız bebek mi bekliyorsun erkek mi?

2. Hayalindeki bebek odası nasıl bir şey?

3. Peki hamileliğin nasıl geçiyor?

4. Bebeğine isim seçerken en çok dikkat ettiğin şey ne?

5. Bebeğinle ilgili en çok sabırsızlandığın şey ne?

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6. Hamilelikte en çok ne yapmayı seviyorsun?

7. Bebeğinle ilgili hayalini bir cümleyle anlatacak olsan... 👇

8. Son olarak, bebeğinle yapmak için sabırsızlandığın şey ne?

Selin ya da Teoman!

Senin duygusal, duyarlı, iyi kalpli bir çocuk yetiştirme hayalin var. Hem klasik hem de anlamı derin isimleri tercih ediyorsun çünkü senin için ismin farklı olmasından ziyade anlamı önemli! Selin, zarafeti ve duruluğu temsil ederken; Teoman, köklü ve güçlü bir isim olarak tarihi bir hava taşıyor. Böyle bir seçim, hem modern hem de geleneksel bir çizgiyi yakalamanı sağlar. Unutma, bebeğinin adı onun kimliğinin ilk parçası olacak o yüzden en doğru seçimi yapmalısın!

Duru ya da Alp!

Sen neşeli, enerjik ve pozitif bir ebeveynsin ve bunu bebeğinin ismine de yansıtmak istiyorsun. Duru ismi, saflık ve berraklığı simgelerken; Alp, cesareti ve enerjiyi temsil eder. Her iki isim de hem kulağa hoş geliyor hem de akılda kalıcı ve havalı! Böyle bir tercih, çocuğunun her ortamda sevilen, gülümseyen bir birey olmasına ilham verecek, bizden söylemesi! Eğlenceli ve modern bir isim hem senin hem de bebeğinin enerjik havasını ortaya çıkarabilir!

Gökçe ya da Baran!

Sen doğallığı, sadeliği ve doğayla uyumu seviyorsun. Gökçe, gökyüzünün güzelliğini ve ferahlığını temsil ederken; Baran, doğanın gücünü ve sakinliğini taşıyor. Bu iki isim de hem sade hem şık olmalarıyla dikkat çekiyor. Bebeğinle kuracağın bağda, doğallık ve samimiyet ön planda olacak gibi! Bu nedenle onun ismi de tıpkı senin gibi huzurlu ve zarif bir hava taşımalı.

Ülkü ya da Aslan!

Senin güçlü, özgüvenli ve iddialı bir çocuk yetiştirme hayalin var. Ülkü ismi, hedefler ve ideallerle dolu bir anlam taşırken; Aslan, liderlik ve cesareti simgeliyor. Bu tür isimler, çocuğuna kendine güvenmeyi ve her ortamda duruş sergilemeyi öğretir. Sen de aynı şekilde kararlı, güçlü ve yol gösterici bir ebeveyn olmayı planlıyorsun. Seçtiğin isim, sadece kulağa hoş gelmekle kalmayacak, aynı zamanda bir mesaj ve bir duruş da taşıyacak!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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