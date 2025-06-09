Bu Test Hamilelere: Bebeğin İçin İsim Önerisi Veriyoruz!
Hamilelik döneminin hem keyifli hem de stresli zamanlarından biri, isim bulma aşaması! Bebeğin için isim bulma konusunda kararsızsan bu test sana ilham verebilir! Soruları cevapla, biz de bebeğine en uygun ismi önerelim! 👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, kız bebek mi bekliyorsun erkek mi?
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2. Hayalindeki bebek odası nasıl bir şey?
3. Peki hamileliğin nasıl geçiyor?
4. Bebeğine isim seçerken en çok dikkat ettiğin şey ne?
5. Bebeğinle ilgili en çok sabırsızlandığın şey ne?
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6. Hamilelikte en çok ne yapmayı seviyorsun?
7. Bebeğinle ilgili hayalini bir cümleyle anlatacak olsan... 👇
8. Son olarak, bebeğinle yapmak için sabırsızlandığın şey ne?
Selin ya da Teoman!
Duru ya da Alp!
Gökçe ya da Baran!
Ülkü ya da Aslan!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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