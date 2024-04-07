Bu Test Çocuklara: Kıtalar Hakkında Eğlenerek Öğren!
Bu Test Çocuklara: Kıtalar Hakkında Eğlenerek Öğren!
Kıtaları keşfetmeye ne dersiniz? İşte kıtalar hakkında bilmeniz gereken her şey bu eğlenceli testte! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, kaç adet kıta vardır?
2. Dünyanın en büyük kıtası hangisidir?
3. Peki, hangi ülke Kuzey Amerika kıtasında yer almaz?
4. Hangi kıta penguenlerin doğal yaşam alanıdır?
5. Hangi kıtanın Amazon Ormanları'na ev sahipliği yaptığını biliyor musun?
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6. Çoğunlukla çöl iklimine sahip olan kıta hangisidir?
7. Şimdi söyle bakalım, Serengeti hangi kıtadadır?
8. Peki hangi kıta 'Kanguru Adası' ile ünlüdür?
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