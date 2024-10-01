"Bu Sene Artık Kayak Yapmayı Deneyeceğim" Diyenlerin Hevesini Daha da Artıracak 10 Önerimiz
"Bu Sene Artık Kayak Yapmayı Deneyeceğim" Diyenlerin Hevesini Daha da Artıracak 10 Önerimiz
Yavaş yavaş kış geliyor... Tabii ki kışın olmazsa olmazı nedir? Kayak! Bu yaz kayağa başlamak isteyenler için oldukça keyifli önerilerimiz var. Hazırsanız takın gözlükleri keşfe çıkıyoruz!
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1. Doğru ekipmanları seçin.
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2. Profesyonel ders alın.
3. Küçük yamaçlardan başlayın.
4. Kıyafetlerinizi doğru ve kayağa uygun seçin.
5. Vücut dengenizi geliştiren antrenmanlar yapın.
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