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Bu Sahneler Hiç Sekmez: Romantik Filmlerde Görmeye Alışık Olduğumuz 10 Klişe

etiket Bu Sahneler Hiç Sekmez: Romantik Filmlerde Görmeye Alışık Olduğumuz 10 Klişe

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 23:46

Romantik aşk filmlerinde şahit olduğumuz klişeler izleyiciye aşkın büyüsünü ve duygusal anlarının tatlı yanlarını ortaya koyuyor! Bu içerikte görmekten bıksanız da izlemeye doyamadığınız klişeleri derledik. 😎

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1. Karakterlerin birbirlerine ilk görüşte aşık olması!

Romantik komediden bahsederken aklımıza ilk başta deli dolu aşıklar geliyor. İki karakter genellikle tesadüfi bir karşılaşma sonucunda birbirlerini ilk kez görürler ve bu ilk bakışta dünya resmen onlar için durur!

2. Bu aşkın önünde mutlaka aşılmaz engeller olur!

İki ana karakter arasında genellikle toplumsal veya kişisel engeller bulunur. Bunlar ailenin onay vermemesi, sosyal sınıf farkı, kültürel farklar gibi hepimizin aşina olduğu klasik engellerden oluşur! Tabii ki de bu büyük aşkın karşısında hiçbir engel duramaz.

3. Ana erkek karakter her zaman mükemmele yakın olmak zorundadır!

Ana erkek karakter genellikle ultra yakışıklıdır ve ana kadın karaktere herkesin hayal ettiği gibi bir aşk yaşatır! Bunun yanında çok büyük sürprizler yapar ve ana kadın karakteri her zaman çok mutlu eder...

4. Filmin bir sahnesinde mutlaka ayrılık görürüz...

Ne kadar romantik komedi de olsa filmin bir bölümünde ayrılık olmazsa o filme romantik komedi diyemiyoruz! Bu ayrılık mutlaka aşklarının gücünü sınar ve daha sonra büyük bir aşkla tekrar birleşirler!

5. Bir karakter değişimine mutlaka şahit oluruz!

Genellikle erkek karakterler, ana kadın karakterle ilk tanıştığında kimsenin hoşlanmayacağı bir tip olarak karşımıza çıkar. Daha sonra bu karakter diğer ana karaktere deli gibi aşık olur ve bu karakterin olumlu değişimine şahit oluruz.

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6. Büyük dramatik anlar veya duygusal çatışmaları sık sık görürüz!

İlişkinin mutlaka zor zamanları olur ve bu çatışmalarda karakterler duygusal olarak birbirlerine tamamen zıt olarak düşünürler! İlişki sorgulanır ve bu çıkmaz yolun sonu yine birbirleri olur...

7. Üçgen aşk hikayesini izlemezsek de olmaz tabii ki!

Birbirine deli gibi aşık bu ikilinin arasına üçüncü bir kişi girmezse o filme romantik komedi diyemiyoruz maalesef! Bu sonradan dahil olan ve genellikle kötü olarak izletilen kötü karakter çiftimizin arasındaki tatlı anları görmemizi sağlar!

8. Karakterler her zaman mükemmel görünür!

Karakterlerin her zaman mükemmel görünmeleri için oldukça çaba sağlanır. Bunun için herkesin hafızasında kalacak kostümler kullanması karakterlerin cazibesini oldukça artırıyor!

9. Yağmur altında öpüşme sahnesini izlerken gözümüzden kalp çıkar!

İki karakterin ilişkilerinin filmde gidişatı nasıl olursa olsun kendinizi bir şekilde yağmur altında öpüşme sahnesini izlerken bulabilirsiniz!

10. Duygusal konuşmaları izlerken gözlerinizden bir damla yaş gelebilir...

Her ne kadar romantik komedi olsa da içinde 'aşk' olan bir filmin bizi duygulandırmama ihtimali maalesef ki sıfır! İki karakterin hislerini yüksek sesle söylemesi de izlerken bize cesaret verdiğini inkar edemeyiz.

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