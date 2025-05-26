Bu Saatten Sonra Daha İyisi Yok: Mezuniyet Sonrası Hayatınızın Şıklık Diploması Olacak Hediyeler

Fossil’in, sezonun çift renk trendini yansıtan bu model, çift renkteki bileziğin altın tonundaki kadran ile uyumunu gözler önüne seriyor. Tırtıklı bezel ile tamamlanan model, hem günlük stile hem de davet şıklığına mükemmel uyum sağlıyor. Kendinize alabileceğiniz en güzel mezuniyet hediyelerinden biri ile çifte mutluluk yaşayacaksınız.

Ürün kodu: FES4949