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Bu Saatten Sonra Daha İyisi Yok: Mezuniyet Sonrası Hayatınızın Şıklık Diploması Olacak Hediyeler

Bu Saatten Sonra Daha İyisi Yok: Mezuniyet Sonrası Hayatınızın Şıklık Diploması Olacak Hediyeler

Saat ve Saat
Saat ve Saat - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 17:07

İnsanın hayatında tekrar etmeyecak bazı özel anlar vardır, mezuniyet de bunlardan biri. Mezuniyet dönemi yaklaşıyor ve eğitim hayatını tamamlamanın gururunu yaşayan sevdiklerinize veya kendinize bir hediye düşünüyorsanız 'tam vaktinde' karşılaştık. İşte mezuniyet şıklığını tamamlayacak o benzersiz hediyeler:

1. Şıklığını tamamlamaya mezuniyetten başlayıp bundan sonraki hayatında devam ettirmek isteyenlere: U.S. Polo Assn.

1. Şıklığını tamamlamaya mezuniyetten başlayıp bundan sonraki hayatında devam ettirmek isteyenlere: U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. metalik gri kasa ve bileziği, lacivert kadran ile kombinleyerek erkeklerin hem günlük hem de davet stilinde şıklığını tamamlayan bir saat modeline imza atıyor. Mezuniyetten itibaren vazgeçilmez parçanız olacak.

Ürün kodu: USPA1042-01

2. En yüksek notlar kadar güzel ve zarif: Wesse

2. En yüksek notlar kadar güzel ve zarif: Wesse

Küçük dikdörtgen kasası, jubilee bileziği ve bezelindeki taşlarla günün her anına uyum sağlıyor. Eğitim hayatında olduğu gibi başarıyı bileğinde taşımak isteyen kadınlara özel.

Ürün kodu: WWL113305

3. Oğullarıyla ne kadar gurur duysa az olan ebeveynlerin tercihi olacak: Welder Royal

3. Oğullarıyla ne kadar gurur duysa az olan ebeveynlerin tercihi olacak: Welder Royal

43mm kasa çapı, ışığın geliş açısına göre renk değiştiren fotokromik cam, çelik bilezik kayış ile görenin gözlerini alamayacağı bir çarpıcılık. Mezun olan oğlunuzun asil tarafının en cesur yansıması bu İtalyan tasarımı saat olacak.

Ürün kodu: WWRC870

4. Mezuniyet sonrası hayat ne kadar zor olursa olsun hazır olduğunuzu herkese göstermenin yolu: Diesel Master Chief

4. Mezuniyet sonrası hayat ne kadar zor olursa olsun hazır olduğunuzu herkese göstermenin yolu: Diesel Master Chief

Dikkat çeken tasarımlarıyla sıradışı bir stilin anahtarı olan Diesel’in Master Chief modelinde 45mm’lik çelik kasası kahverengi deri kayışla tamamlanıyor. Maksimalist tasarımın gücünü ve şıklığını yansıtan model, takvim penceresiyle işlevsellik kazanıyor. Sizi bekleyen zorlu yıllarda zamanın değerini hatırlatacak.

Ürün kodu: DZ1206

5. Üniversite sonrası yeni hayatınızla birlikte yepyeni bir şıklık da başlıyor: Esprit

5. Üniversite sonrası yeni hayatınızla birlikte yepyeni bir şıklık da başlıyor: Esprit

Zarafeti ve minimal şıklığı yansıtan Esprit’in Uma S modeli, tırtıklı bezeli ve beyaz kadranında yer alan ışıltılı taşlarla şıklığın simgesi haline geliyor. Bu benzersiz şıklık, okul sonrası akıp giden zamanın değerini bilmenizi sağlayacak.

Ürün kodu: ES1L403M1355

6. Akademik hayatını başarılarla dolduran kadınların kendileri için şıklık tercihi olacak: Fossil

6. Akademik hayatını başarılarla dolduran kadınların kendileri için şıklık tercihi olacak: Fossil

Fossil’in, sezonun çift renk trendini yansıtan bu model, çift renkteki bileziğin altın tonundaki kadran ile uyumunu gözler önüne seriyor. Tırtıklı bezel ile tamamlanan model, hem günlük stile hem de davet şıklığına mükemmel uyum sağlıyor. Kendinize alabileceğiniz en güzel mezuniyet hediyelerinden biri ile çifte mutluluk yaşayacaksınız.

Ürün kodu: FES4949

7. Kariyer basamaklarını bir bir çıkarken zamansız tasarımıyla hep yanınızda olacak: DKNY Eastside Mini

7. Kariyer basamaklarını bir bir çıkarken zamansız tasarımıyla hep yanınızda olacak: DKNY Eastside Mini

DKNY’ın Eastside Mini modelinde metalik gri renkteki hasır bilezik, altın rengi taşlı bezel ile tamamlanarak modern ve şık bir tasarım sunuyor. Göz alıcı bir kariyer artık sizin için sadece bir zaman meselesi.

Ürün kodu: DK1L024M0045

8. Güçlü ve sportif duruşu ile zaman artık senden yana: Adidas Expression Two Chrono

8. Güçlü ve sportif duruşu ile zaman artık senden yana: Adidas Expression Two Chrono

Sportif şıklığın imza markalarından Adidas’ın Expression Two Chrono saat modeli ile siyahın asaletini bileğinizde taşıyacaksınız. Siyah silikon kayışın siyah kadran ve siyah çelik kasa ile tasarlandığı model, tasarımıyla siyahın güçlü duruşunu benzersiz bir boyuta ulaştırıyor. Mezunların bundan sonraki hayatlarındaki güçlü duruşunun simgesi olacak.

Ürün kodu: ADAOFH24521

9. Okul tarihine adını altın harflerle yazan başarılı mezunlara özel: Guess

9. Okul tarihine adını altın harflerle yazan başarılı mezunlara özel: Guess

Guess’in Tri Bellini modeli, altın renginin şık ve ihtişamlı duruşunu yansıtıyor. Bezelden bileziğe yayılan ışıltılı taşlar ve kadranında yer alan ışıltılı üçgen motifi ile tasarımda zarafeti gözler önüne seriyor. Üniversitede bir altın gibi parlayan öğrencilere her daim başarılı günlerini hatırlatacak.

Ürün kodu: GUGW0914L2

10. Gençliğinin enerjisini her an yanında taşımak isteyenlere: Lacoste LC33

10. Gençliğinin enerjisini her an yanında taşımak isteyenlere: Lacoste LC33

Lacoste’un sevilen LC33 modeli, yeşil ve beyazın uyumunu yansıtan tasarımıyla markanın ikonik renklerine atıfta bulunuyor. Hem dijital hem analog saat deneyimini tek kadranda buluşturan model; takvim, kronometre, alarm ve gün fonksiyonları sunuyor. Hiç bitmesini istemediğiniz üniversite günlerini bir nişan gibi yanınızda taşımanızı sağlayacak.

Ürün kodu: LAC2011364

11. Sadece derslere boğulmak yerine hayatı kaçırmayanlara şıklığın anahtarı: Tommy Hilfiger

11. Sadece derslere boğulmak yerine hayatı kaçırmayanlara şıklığın anahtarı: Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger’ın logosunda yer alan tüm renkleri, tasarımdaki özgün diliyle buluşturan erkek saat modelinde, silikon lacivert kayış 42 mm’lik metalik gri çelik kasa ile tamamlanıyor. Bezelinde markanın renklerini sunan model, lacivert kadranında ise markanın ikonik logosunu taşıyor.

Ürün kodu: TH1792200

12. 4 ortalamayla dört dörtlük bir üniversite hayatı geçirenlerin tercihi: Calvin Klein

12. 4 ortalamayla dört dörtlük bir üniversite hayatı geçirenlerin tercihi: Calvin Klein

Calvin Klein’ın altın renginin şıklığını minimal tasarım unsurlarıyla buluşturduğu model, bilekteki duruşuyla her anınıza eşlik ediyor. Bu benzersiz şıklık elbette benzersiz bir başarının ödülü olmalıydı.

Ürün kodu: CK25200038

Mezuniyetinizi kusursuz kılacak tüm saatler Türkiye'nin Saatçisi Saat&Saat'te!

Mezuniyetinizi kusursuz kılacak tüm saatler Türkiye'nin Saatçisi Saat&Saat'te!

Mezuniyet sevinci yaşayan sevdiklerinizi mutlu etmenin en kestirme yolu Türkiye'nin Saatçisi'nden geçiyor. Vakit kaybetmeden hediyenizi alın, zamanı yakalayın!

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