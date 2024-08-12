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Bu Resimlerin Hangi Çizgi Filme Ait Olduğunu Bilebilecek Misin?

etiket Bu Resimlerin Hangi Çizgi Filme Ait Olduğunu Bilebilecek Misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 10:01

Çizgi film konusunda ne kadar iyisin? Eğer kendine güveniyorsan haydi teste!

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1. Önce kolay bir soruyla başlayalım, bu hangi çizgi filme ait?

1. Önce kolay bir soruyla başlayalım, bu hangi çizgi filme ait?

2. Peki bu karakter hangi çizgi filme ait?

2. Peki bu karakter hangi çizgi filme ait?

3. Bu arabadan hangi çizgi film olduğunu çıkartabilir misin?

3. Bu arabadan hangi çizgi film olduğunu çıkartabilir misin?

4. Biraz soruları kolaylaştıralım, bu hangi çizgi film?

4. Biraz soruları kolaylaştıralım, bu hangi çizgi film?

5. Bu kızları hatırlıyorsundur... Hangi çizgi film?

5. Bu kızları hatırlıyorsundur... Hangi çizgi film?
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6. Bu unutulmaz sahne kime ait?

6. Bu unutulmaz sahne kime ait?

7. Bu küçük sarı dostlarımızı tanıyorsundur... Hangi çizgi film?

7. Bu küçük sarı dostlarımızı tanıyorsundur... Hangi çizgi film?

8. Son olarak bu hangi çizgi filme ait?

8. Son olarak bu hangi çizgi filme ait?

Baya iyisin!

Kabul edelim, sen çizgi film konusunda oldukça başarılısın. Bazı çizgi filmleri bilmesen de çoğunu biliyorsun. Gözünden hiçbiri kaçmıyor. Öyle ki sen karakterlerin tüm hikayesine de hakimsin, gerçekten tebrikler!

Biraz daha geliştirmen lazım!

Kabul edelim sen çizgi filmleri öyle görüntülerinden tanıyamıyorsun. Her ne kadar çizgi film izlemeyi sevsen de bu konuda o kadar da başarılı olmadığını söylemeliyiz. Yine de denedin, tebrikler!

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