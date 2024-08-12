Bu Resimlerin Hangi Çizgi Filme Ait Olduğunu Bilebilecek Misin?
Bu Resimlerin Hangi Çizgi Filme Ait Olduğunu Bilebilecek Misin?
Çizgi film konusunda ne kadar iyisin? Eğer kendine güveniyorsan haydi teste!
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1. Önce kolay bir soruyla başlayalım, bu hangi çizgi filme ait?
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2. Peki bu karakter hangi çizgi filme ait?
3. Bu arabadan hangi çizgi film olduğunu çıkartabilir misin?
4. Biraz soruları kolaylaştıralım, bu hangi çizgi film?
5. Bu kızları hatırlıyorsundur... Hangi çizgi film?
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