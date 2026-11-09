Dikkat Testi: Bu Oyunu Oynayanların Sadece %7'si Geçebildi
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Gözlerin gördüğüne mi inanır, yoksa beynin arka planda senin için oynadığı oyunlara mı? 🧠
Günlük koşturmacada etrafımızdaki binlerce ayrıntıyı pas geçeriz; tabela hataları, nesnelerin yerindeki küçük oynamalar ya da kusursuz kamufle olmuş detaylar... Kimi insan gördüğü ilk şeye odaklanıp geçer, kimi ise en küçük kör noktayı bile saniyesinde yakalar. Peki sen, o efsanevi ilk %7'lik keskin gözlü dilimde yer alabilecek kadar dikkatli misin? 🕵🏻♀️👀
İster telefonda, ister bilgisayarda hemen oyunu oyna, gizlenen detayları ortaya çıkar ve bu amansız dikkat yarışında zekanın sınırlarını kaçıncı seviyeye kadar zorlayabileceğini herkese göster! 🚀
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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