article/comments
article/share
Haberler
Test
Dikkat Testi: Bu Oyunu Oynayanların Sadece %7'si Geçebildi

Dikkat Testi: Bu Oyunu Oynayanların Sadece %7'si Geçebildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 08:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gözlerin gördüğüne mi inanır, yoksa beynin arka planda senin için oynadığı oyunlara mı? 🧠

Günlük koşturmacada etrafımızdaki binlerce ayrıntıyı pas geçeriz; tabela hataları, nesnelerin yerindeki küçük oynamalar ya da kusursuz kamufle olmuş detaylar... Kimi insan gördüğü ilk şeye odaklanıp geçer, kimi ise en küçük kör noktayı bile saniyesinde yakalar. Peki sen, o efsanevi ilk %7'lik keskin gözlü dilimde yer alabilecek kadar dikkatli misin? 🕵🏻‍♀️👀

İster telefonda, ister bilgisayarda hemen oyunu oyna, gizlenen detayları ortaya çıkar ve bu amansız dikkat yarışında zekanın sınırlarını kaçıncı seviyeye kadar zorlayabileceğini herkese göster! 🚀

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın