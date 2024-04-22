Bu İşte Bir Terslik Var: Cübbeli Ahmet Hoca'nın Ekonomi Yorumuna Özgür Demirtaş Dua Etti
Bu İşte Bir Terslik Var: Cübbeli Ahmet Hoca'nın Ekonomi Yorumuna Özgür Demirtaş Dua Etti
Ekonomide gidişata yönelik yorumlarda yeniden gündem olan bir açıklama ilgi çekti. Hayat pahalılığının dini olarak günahları engellediğini açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca, ekonomi yorumu yaparken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da dua etti.
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonominin kötü olması hakkında, ‘günah imkanları azalıyor’ ifadelerini kullandığı 2022 yılındaki konuşmasıyla yeniden gündeme geldi. .
Ünlü, konuşmasında, "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahı engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde" dedi.
Ekonomi yorumu din aliminden gelince, finans profesörü Özgür Demirtaş da dua etti: "Allahım bana sabır ver."
2 yıl önce ekonomideki bozulmanın ilk başladığı dönemlerde yapıldığı görülen ve yeniden gündem olan Cübbeli Ahmet'in konuşmasına sosyal medyada yeniden yorumlar yapıldı.
Ekonomide görülen bozulmanın ahlaki bozulma yarattığı da yorumlara damgasını vurdu.
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