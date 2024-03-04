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"Bu İş Sandığından Büyük" Kampanyası Başlatılıyor

"Bu İş Sandığından Büyük" Kampanyası Başlatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.03.2024 - 23:14

Novo Nordisk öncülüğünde gerçekleştirilecek 'Bu İş Sandığından Büyük' kampanyasıyla toplumun obezite hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Şirketten yapılan açıklamada, obezite hastalığıyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve hekim-hasta işbirliğinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılacak 'Bu İş Sandığından Büyük' kampanyasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

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Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jens Pii Olesen, 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının obeziteli ve fazla kilolu olacağının öngörüldüğünü ve günümüzde Türkiye'de 20 milyondan fazla yetişkinin obeziteli olduğunu aktardı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jens Pii Olesen, 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının obeziteli ve fazla kilolu olacağının öngörüldüğünü ve günümüzde Türkiye'de 20 milyondan fazla yetişkinin obeziteli olduğunu aktardı.

Obezitenin ciddi bir kronik hastalık olduğunu ve çözümü için uzun bir süreç gerektiğini belirten Olesen, 'Peki, obeziteyi neden salgın olarak nitelendiriyoruz? Yapılan araştırmalar sonucu 2025 yılına kadar tüm dünyada, 241 milyonu çocuk ve adolesan olmak üzere, 1 milyardan fazla kişinin obeziteden etkileneceği tahmin ediliyor.' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında obezite ile birlikte yetersiz beslenme ve iklim değişikliğinin yarattığı küresel sindemiye de vurgu yapan Olesen şu açıklamalarda bulundu:

“Günümüzde obezite, yetersiz beslenme ve iklim değişikliği, insan sağlığı ve sağkalımına yönelik en ciddi üç tehdittir. Her ülkede ve dünyanın tüm bölgelerinde nüfusun çoğunu etkileyen bu üç tehdit, önemli bir küresel sindemi olarak tanımlanabilir; bu nedenle de aynı anda ve aynı yerde ortaya çıktıkları, birbirleriyle etkileşerek karmaşık sorunlara yol açtıkları ve altta yatan ortak toplumsal etkenleri paylaştıkları için bir sindemi veya sinerjik epidemi oluştururlar. Bu durum aynı zamanda, obezitenin birçok çevresel etkenden beslenmesinin ve bu nedenle de küresel çapta sağlık krizi haline gelmesinin bir sonucudur. Bu sorun, toplumun her kesiminin bu hastalıkla mücadeleye dahil olmasını gerektirmektedir. Biz de kampanyamızda, bu önemli konuda üzerimize düşeni yaparak, obezitenin bir hastalık olduğu konusunda farkındalık yaratmayı ve toplum sağlığına fayda sağlayacak çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz.”

Novo Nordisk Türkiye Klinik, Medikal ve Ruhsatlandırma Kıdemli Direktörü Ömer Buğra Bahadır ise Türkiye'de obezite riskine ilişkin veriler paylaştı.

Obezite riskinin Türkiye'deki boyutlarına dikkati çeken Bahadır, 'Yapılan çalışmalar, bugün tüm dünyada yaklaşık 813 milyon yetişkinin obezite gerçeği ile yaşadığını gözler önüne serdi. Türkiye’deki tablo da ne yazık ki hiç iç açıcı değil. Türkiye’de her 3 yetişkinden 1’i obeziteli, 1’i ise fazla kilolu. Ve ne yazık ki yine bu verilere göre, Avrupa sıralamasında birinci sırada yer alıyoruz. IPSOS’un 2023 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre fazla kilolu ve obeziteli kişilerde, obezitenin kronik bir hastalık olduğunun farkında olanların oranı sadece yüzde 57. Bunun yanında, fazla kilolu ve obeziteli olduğunun farkında olmayan ancak 'farkında olsaydım bir hekime başvururdum' ifadesini kullananların oranı ise yüzde 26. Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle doktora giden fazla kilolu ve obeziteli bireyler arasında, doktoruyla obezite hakkında konuşanların oranı da yüzde 52 olduğu görüldü.” ifadelerini kullandı.

Obezitenin sadece bir iradesizlik sorunundan kaynaklandığı gibi yanlış algıların yaygın olduğunu vurgulayan Bahadır, kampanyanın amacıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Obezitenin sadece bir iradesizlik sorunundan kaynaklandığı gibi yanlış algıların yaygın olduğunu vurgulayan Bahadır, kampanyanın amacıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz de bu kampanyamız kapsamında, doğru bilgiye ulaşmak konusunda bir kaynak yaratmak, obezite ile ilgili farkındalık düzeyini artırarak hekim desteği almalarının önemini vurgulamak amacıyla 'Bu İş Sandığından Büyük' (www.buissandigindanbuyuk.com) internet sitesini kurduk. Obezite ile ilgili doğru bilgileri barındıran bir kütüphane olarak konumlandırmak istediğimiz bu internet sitesi; hekimler ile çekilmiş bilgilendirici videolar, güncel literatürler doğrultusunda hazırlanan makaleler, ilham verici içerikler ile sürekli zenginleşmeye devam edecek. Sağlıklı bir nesil yaratmak ve obeziteden kaynaklı sağlık yükünü hafifletmek için böyle kampanyaların ve bilgilendirici platformların önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Novo Nordisk Türkiye Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Esra Gökşen de obezite ve yan hastalıklarının Türkiye'deki toplam sağlık hizmetlerini maliyetinin yüzde 11'inden fazlasını ve SGK harcamalarının yüzde 15 kadarını kapsadığını belirtti.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem Kıyıcı ise obezite tedavisinde hekim desteği alınması gerektiği ve her bireyin farklı tedavi süreçleri olduğuna dikkati çekti.

Kıyıcı, obezite ile mücadelede en önemli anahtarın farkındalık olduğuna dikkat çekerek, 'Obezitenin bir hastalık olduğu ve nasıl bir hastalık olduğu konularında bilinçli bir toplum yaratmak, sağlıklı nesiller oluşturmak için oldukça önemli. Birçok farklı etkenin tetiklemesiyle ortaya çıkan obezite, tabii ki her bireyde farklı bir durum yaratıyor. Bu noktada bireylerin hekimlerinin yönlendirmeleri ile hareket etmesi çok önemli. Çünkü her bireyin metabolizması, sahip olduğu genetik faktörler, maruz kaldığı çevresel etkenler, içinde bulunduğu psikolojik durum farklıdır. 'Hastalık yoktur, hasta vardır' bakış açısı burada da geçerliliğini koruyor.' açıklamasında bulundu.

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