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Bu İngilizce Cümlelerdeki Boşlukları Doğru Doldurabilecek misin?

etiket Bu İngilizce Cümlelerdeki Boşlukları Doğru Doldurabilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 22:26

Çocuğunuzun İngilizce bilgisini test etmek ister misiniz? O halde buyurun teste! Bakalım çocuğunuz kaç soruya doğru cevap verecek? 🤔

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1. The cat is sitting ___ the chair.

2. She ___ a book every night before going to bed.

3. I ___ to the park yesterday.

4. They ___ football at the moment.

5. ___ you like to have some tea?

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6. The sun ___ in the east and sets in the west.

7. My brother ___ his homework before dinner every day.

8. They ___ TV when I called them.

Sen bu işin henüz başındasın!

Senin İngilizce yolculuğun daha yeni başlıyor gibi ve öğrenmen gereken çok şey var. Ama bu kesinlikle cesaretini kırmasın! Unutma, öğrenmek adım adım gerçekleşir ve her hata sana bir ders kazandırır. İngilizce'ni daha fazla pratik yaparak ilerletebilirsin.

İdare eder!

Senin İngilizce seviyen fena değil ama biraz daha pratikle bu işi çok daha iyi hale getirebilirsin. Öğrendiklerini pekiştirmek için daha fazla İngilizce metinler okuyabilir, İngilizce çizgi filmler izleyebilir veya oyunlarla kelime bilgini genişletebilirsin.

Senin gayet iyisin!

Tebrikler, İngilizce seviyen oldukça iyi durumda! Küçük hatalar yapmış olabilirsin ama genel olarak bu dili gayet güzel kullanıyorsun. Yapman gereken tek şey, biraz daha çalışarak konuşmanı daha akıcı hale getirmek!

Sen bu işi çözmüşsün!

İngilizce senin için çocuk oyuncağı! Neredeyse hiçbir hata yapmamışsın, bu da senin bu dili çok iyi öğrendiğini gösteriyor. Ama çok iyiyim diye çalışmaya ara vermek olmaz! Telaffuzunu geliştir ve yeni kavramlar öğrenmeye devam et!

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