Bu İngilizce Cümlelerdeki Boşlukları Doğru Doldurabilecek misin?

Senin İngilizce yolculuğun daha yeni başlıyor gibi ve öğrenmen gereken çok şey var. Ama bu kesinlikle cesaretini kırmasın! Unutma, öğrenmek adım adım gerçekleşir ve her hata sana bir ders kazandırır. İngilizce'ni daha fazla pratik yaparak ilerletebilirsin.