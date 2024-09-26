Bu İngilizce Cümlelerdeki Boşlukları Doğru Doldurabilecek misin?
Bu İngilizce Cümlelerdeki Boşlukları Doğru Doldurabilecek misin?
Çocuğunuzun İngilizce bilgisini test etmek ister misiniz? O halde buyurun teste! Bakalım çocuğunuz kaç soruya doğru cevap verecek? 🤔
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1. The cat is sitting ___ the chair.
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2. She ___ a book every night before going to bed.
3. I ___ to the park yesterday.
4. They ___ football at the moment.
5. ___ you like to have some tea?
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