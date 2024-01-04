Bu İlişkiyi Neden Sürdürmelisin?

İlişkinizin her ilişkide olduğu gibi kendine göre zorlukları var ve bunların üstesinden gelmek önemli. Anlaşmazlıklar zaman zaman daha yoğun olsa da, bu mutlaka bir ayrılığın yaklaştığı anlamına gelmez. Sen ve partnerin iletişim konusunda veya dikkat edilmesi gereken önceliklerde bazı farklılıklara sahipsiniz. Çatışmalarla başa çıkma şeklinizi ve açık iletişimi geliştirmeye yatırım yapmak; daha sağlıklı, daha istikrarlı bir ilişki kurmanızı sağlayacaktır. Çünkü ikiniz de zorluklara göğüs gerebilen insanlarsınız.