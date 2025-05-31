Bu İçerik Anne-Baba Olacaklara Özel! Gerçekten Ne Gerekli, Ne Olmasa da Olur?

Yenidoğan döneminde bebeklerin hem gece hem gündüz güvende ve doğru pozisyonda uyuması büyük önem taşır.

Ana kucağı, özellikle otomobilde seyahat ederken güvenli taşıma için geliştirilmiş özel bir çözümdür. Ancak uzun süreli yatış için ergonomik açıdan sınırlı bir yapıya sahiptir ve gündelik uyku düzeni için önerilmez.

Buna karşılık, portbebe modelleri doğumdan itibaren düz zeminde uykuya en uygun alanı sağlar. Üstelik portbebe standı ile birlikte kullanıldığında, anne yanı yatak yerine gece uykusu için de güvenli ve ergonomik bir alternatif sunar.