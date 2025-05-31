Bu İçerik Anne-Baba Olacaklara Özel! Gerçekten Ne Gerekli, Ne Olmasa da Olur?
Yeni bir sayfa açılıyor ve o sayfa alışveriş listeleriyle dolu! 👶🏼 Herkesin farklı önerisi var ama gelin biz o karışık sesleri biraz susturalım. Ne gerçekten lazım, ne “ya iyi ki almışız” dedirtebilir? Kararsız kalan anne-baba adayları için ürünleri detaylıca değerlendiriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz!
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Portbebe gerekli mi?
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Ana Kucağı mı Portbebe mi? Evde Uyku mu, Arabada Güvenlik mi?
Oto Koltuğunda Nelere Dikkat Edilmeli?
Mama Sandalyesi Ne Zaman Alınmalı?
Bebek Arabasında Neye Göre Seçim Yapılmalı?
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Aksesuarlar Gerçekten Gerekli mi?
Emzirme Yastığı Gerekli mi?
Bebek Bakım Çantası mı, Kendi Çantanız mı?
Sterilizatör Gerekli mi?
Bebek Telsizi veya Kamera?
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