Bu Güncel Yabancı Dizilerin Kaçının Adını Biliyorsun?

Son zamanlarda dizi dünyası resmen patlama yaşıyor. Peki sen bu dünyaya ne kadar hakimsin? 'Ben her şeyi bilirim' mi diyorsun yoksa 'Aa bu dizi de neymiş?' diyenlerden misin?

Gel, bir test edelim. Bakalım popüler dizilerle aranda nasıl bir bağ var! 🎥