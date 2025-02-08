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Bu Güncel Yabancı Dizilerin Kaçının Adını Biliyorsun?

etiket Bu Güncel Yabancı Dizilerin Kaçının Adını Biliyorsun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 13:01

Son zamanlarda dizi dünyası resmen patlama yaşıyor. Peki sen bu dünyaya ne kadar hakimsin? 'Ben her şeyi bilirim' mi diyorsun yoksa 'Aa bu dizi de neymiş?' diyenlerden misin? 

Gel, bir test edelim. Bakalım popüler dizilerle aranda nasıl bir bağ var! 🎥

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1. Başlayalım! Bu görsel hangi diziye ait?

1. Başlayalım! Bu görsel hangi diziye ait?

2. Netflix'in yeni gözdesi. Peki, bu dizi hangisi?

2. Netflix'in yeni gözdesi. Peki, bu dizi hangisi?

3. İş dünyasında entrikalar… Peki, bu hangi dizi?

3. İş dünyasında entrikalar… Peki, bu hangi dizi?

4. Bir video oyunu uyarlaması olan bu dizi efsane oldu. Peki, bu hangisi?

4. Bir video oyunu uyarlaması olan bu dizi efsane oldu. Peki, bu hangisi?

5. Bu dizi müzik dünyasını da salladı. Peki, bu hangi dizi?

5. Bu dizi müzik dünyasını da salladı. Peki, bu hangi dizi?
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6. Teknoloji ve distopya sevenler bilir. Bu hangi dizi?

6. Teknoloji ve distopya sevenler bilir. Bu hangi dizi?

7. Peki, bu karakter hangi dizide yer alıyor?

7. Peki, bu karakter hangi dizide yer alıyor?

8. Biraz daha zorlayalım. Bu sahne hangi diziden?

8. Biraz daha zorlayalım. Bu sahne hangi diziden?

9. Şimdi biraz daha detaylı bir şey soralım. Ofis çalışanlarının entrikaları! Bu hangi dizi?

9. Şimdi biraz daha detaylı bir şey soralım. Ofis çalışanlarının entrikaları! Bu hangi dizi?

10. Son sorumuz! Dram ve mizah dolu bir işyeri hikayesi. Bu hangi dizi?

10. Son sorumuz! Dram ve mizah dolu bir işyeri hikayesi. Bu hangi dizi?

Vay be, sen tam bir dizi gurususun!

En güncel yapımlar, en popüler diziler, hepsini biliyorsun. Muhtemelen arkadaş grubunda “Bu diziyi mutlaka izleyin!” diyen kişisin. Hatta belki bazı dizileri bitirip 'İkinci sezon ne zaman çıkacak?' diye takvimi bile kontrol ediyorsun. Dizi dünyasında senden iyisi yok, bravo! 👏

Gayet iyi gidiyorsun!

Yeni yapımlardan haberdar olduğun belli. Belki bir-iki diziyi gözden kaçırmış olabilirsin ama olsun, sonuçta herkes her şeyi bilemez. Zaten sen güncel kalmayı seviyorsun, o yüzden ufak eksikleri hemen kapatacağından eminiz. Birkaç dizi önerisi istersen buradaki liste tam senlik! 👌

Eh, fena değil ama biraz eksik var gibi.

Dizi dünyasına az biraz uzak kalmışsın ama sorun değil. Şimdi buradaki dizilere göz atıp hangileri ilgini çekiyor bir bakarsın, belki birkaç maraton gecesiyle eksikleri kapatırsın. Hem kim bilir, bu test belki seni yeni favori dizinle tanıştırır! 💡

Hmm, galiba dizi dünyasıyla çok sıkı fıkı değilsin.

Ama dert etme, çünkü buradaki diziler senin için harika bir başlangıç olabilir. Biraz zaman ayırıp izlemeye başladığında “Neden daha önce keşfetmemişim ki?” diyeceğin yapımlar var burada. Şimdi  bir içecek al, rahatına bak ve bu listeyi sıraya koymaya başla! 📺✨

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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