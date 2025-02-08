Bu Güncel Yabancı Dizilerin Kaçının Adını Biliyorsun?
Bu Güncel Yabancı Dizilerin Kaçının Adını Biliyorsun?
Son zamanlarda dizi dünyası resmen patlama yaşıyor. Peki sen bu dünyaya ne kadar hakimsin? 'Ben her şeyi bilirim' mi diyorsun yoksa 'Aa bu dizi de neymiş?' diyenlerden misin?
Gel, bir test edelim. Bakalım popüler dizilerle aranda nasıl bir bağ var! 🎥
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1. Başlayalım! Bu görsel hangi diziye ait?
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2. Netflix'in yeni gözdesi. Peki, bu dizi hangisi?
3. İş dünyasında entrikalar… Peki, bu hangi dizi?
4. Bir video oyunu uyarlaması olan bu dizi efsane oldu. Peki, bu hangisi?
5. Bu dizi müzik dünyasını da salladı. Peki, bu hangi dizi?
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6. Teknoloji ve distopya sevenler bilir. Bu hangi dizi?
7. Peki, bu karakter hangi dizide yer alıyor?
8. Biraz daha zorlayalım. Bu sahne hangi diziden?
9. Şimdi biraz daha detaylı bir şey soralım. Ofis çalışanlarının entrikaları! Bu hangi dizi?
10. Son sorumuz! Dram ve mizah dolu bir işyeri hikayesi. Bu hangi dizi?
Vay be, sen tam bir dizi gurususun!
Gayet iyi gidiyorsun!
Eh, fena değil ama biraz eksik var gibi.
Hmm, galiba dizi dünyasıyla çok sıkı fıkı değilsin.
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