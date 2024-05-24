Bu Bebeklerin Kaç Aylık veya Kaç Yaşında Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu Bebeklerin Kaç Aylık veya Kaç Yaşında Olduğunu Bulabilecek misin?
Bebeklerin gelişimi dönemsel olarak değişiklik gösterirken yaşlarını tahmin etmek de zorlaşabilir...
Bakalım sen bu testte kaç bebeğin yaşını doğru tahmin edeceksin? Hazırsan başlayalım!
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1. İlk soruyla başlayalım! Sence bu uykucu minik kaç aylık?
2. Peki ya bu bebek kaç aylık?
3. Sence bu bebek kaç aylık olabilir?
4. Bu bebek kaç aylık olabilir?
5. Bu bebek ne kadar süredir dünyada sence?😍
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