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Bu Bebeklerin Kaç Aylık veya Kaç Yaşında Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Bebeklerin Kaç Aylık veya Kaç Yaşında Olduğunu Bulabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 14:46

Bebeklerin gelişimi dönemsel olarak değişiklik gösterirken yaşlarını tahmin etmek de zorlaşabilir...

Bakalım sen bu testte kaç bebeğin yaşını doğru tahmin edeceksin? Hazırsan başlayalım!

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1. İlk soruyla başlayalım! Sence bu uykucu minik kaç aylık?

1. İlk soruyla başlayalım! Sence bu uykucu minik kaç aylık?

2. Peki ya bu bebek kaç aylık?

2. Peki ya bu bebek kaç aylık?

3. Sence bu bebek kaç aylık olabilir?

3. Sence bu bebek kaç aylık olabilir?

4. Bu bebek kaç aylık olabilir?

4. Bu bebek kaç aylık olabilir?

5. Bu bebek ne kadar süredir dünyada sence?😍

5. Bu bebek ne kadar süredir dünyada sence?😍
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6. Sence bu bebek kaç yaşında?

6. Sence bu bebek kaç yaşında?

7. Peki ya bu bebek kaç yaşında?

7. Peki ya bu bebek kaç yaşında?

8. Son soru! Sence bu bebek kaç aylık?

8. Son soru! Sence bu bebek kaç aylık?
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