Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Bu Animasyon Filmleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

etiket Bu Animasyon Filmleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 11:01

Bu test çocukluğumuzdan bugüne kadar içimizi ısıtan, kahkahalar attıran animasyon filmlerini ne kadar iyi hatırladığını ortaya çıkaracak. Bakalım animasyon filmleriyle aran ne kadar iyi? Hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Kolay bir soruyla başlayalım, bu görsel hangi animasyon filmine ait?

1. Kolay bir soruyla başlayalım, bu görsel hangi animasyon filmine ait?

2. Hangi animasyon filminde Woody ve Buzz Lightyear karakterleri bulunur?

3. 'Hakuna Matata' şarkısı hangi filmde söylenir?

4. Rapunzel'in hikayesi hangi filmde anlatılır?

5. Mulan hangi ülkede geçiyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hangi animasyon filminde minyonlar bulunur?

7. Hangi filmde küçük bir kız ve dev bir kırmızı panda bulunur?

8. Hangi animasyon filminde Sulley ve Mike karakterleri yer alır?

9. Nemo'yu arayan baba balığın adı nedir?

10. 'Let It Go' şarkısı hangi filmden?

45 puan!

Animasyon dünyasına henüz yeni adım atmış gibisin ama endişelenme, bu güzel ve renkli dünyada keşfedecek çok şey var. Hem kim bilir, belki de daha fazla film izledikçe sen de bir animasyon gurusu olabilirsin!

65 puan!

Fena değil! Animasyon filmleri hakkında epey bilgin var ama hala öğrenmen gereken şeyler var. Belki de en sevdiğin filmleri bir kez daha izleyerek hatırlayabilir ya da yeni animasyon filmleri keşfedebilirsin. Devam et, harikasın!

85 puan!

Bravo! Animasyon dünyasında oldukça bilgili birisin. Karakterleri, şarkıları ve hikayeleri gayet iyi biliyorsun. Animasyon filmlerini gerçekten sevdiğin belli oluyor. Biraz daha izlersen animasyon filmlerinde usta olacaksın!

100 puan!

Animasyon filmi denince senin kadar bilgili birini bulmak zor! Karakterlerden şarkılara kadar her şeyi ezbere biliyorsun. Animasyon filmlerinde tam anlamıyla bir uzmansın. Harika iş çıkardın, tebrikler!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tv Kumandası

Hiç sevmem...