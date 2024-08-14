Bu Animasyon Filmleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Bu Animasyon Filmleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Bu test çocukluğumuzdan bugüne kadar içimizi ısıtan, kahkahalar attıran animasyon filmlerini ne kadar iyi hatırladığını ortaya çıkaracak. Bakalım animasyon filmleriyle aran ne kadar iyi? Hadi başlayalım!
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1. Kolay bir soruyla başlayalım, bu görsel hangi animasyon filmine ait?
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2. Hangi animasyon filminde Woody ve Buzz Lightyear karakterleri bulunur?
3. 'Hakuna Matata' şarkısı hangi filmde söylenir?
4. Rapunzel'in hikayesi hangi filmde anlatılır?
5. Mulan hangi ülkede geçiyor?
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