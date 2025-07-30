Boş Pasta Üzerine Yazdıkları Yazılarla Nimeti Kamyon Arkasına Çeviren Kişiler
Eski adı Twitter olan X'te neyin viral olup olmayacağını kestiremiyorsunuz. Bu bazen bir video bazen boş bir görsel oluyor. Bir X kullanıcısı da üstüne bir şeyler yazmalık boş bir pasta paylaştı. Ortaya ilginç şeyler çıktı.
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Paylaşım şöyle;
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Yazılar da şöyle;
YKS tayfa dertli.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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