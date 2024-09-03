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Bize Kendini Anlat, Senin Gelecekteki Mesleğini Tahmin Edelim!

etiket Bize Kendini Anlat, Senin Gelecekteki Mesleğini Tahmin Edelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 15:34

Sen bize isteklerini, hayallerini, sevdiğin şeyleri ve kendini anlat biz de senin gelecekteki o mesleğini söyleyelim. E hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun?

2. En sevdiğin ders hangisi?

3. Elinde bir sihirli değnek olsa, dünyadaki hangi sorunu çözerdin?

4. Hangi masada çalışmak seni motive eder?

5. Bir adada mahsur kalsan yanına ne alırsın?

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6. En büyük hayalin bunlardan hangisi?

7. Peki en büyük korkun ne?

8. Ofisten mi çalışmak istersin evden mi?

Kesinlikle sanatçı!

Senin yaratıcı gücün oldukça fazla, bu yüzden sen kesinlikle kreatif bir işte çalışacaksın. Tasarımcı veya yazar olabilirsin. Hatta teknoloji ile kendi işini birleştirip çok iyi NFT projeleri de oluşturabilirsin. Emin olduğumuz tek bir şey varsa o da senin yaratacılığını, hayal gücünü ve düşüncelerini kullanarak para kazanman!

Kesinlikle yazılımcı!

Senin işin teknolojiyle. Öyle ki sen klasik bir yazılımcı da olmayacaksın. Kendi iş fikrinle becerilerini bir araya getirerek mükemmel işler ortaya koyacaksın. Yazılımla dünyayı değiştirebileceğine eminiz çünkü senin beynin biraz daha teknik çalışıyor. Bir şeye odaklandığında yapamayacağın şey yok!

Kesinlikle sağlıkçı!

Sen tüm iş hayatını başka insanlara iyi gelmek için ayırabilirsin. İnsanlara dokundukça, onların hayatını değiştirdikçe daha iyi hissediyorsun. Bu yüzden senin işin kesinlikle sağlık sektöründe olacak. Doktor, dişçi veya medikal alanda çalışan biri olabilirsin. Bilimi insanlık ile birleştirerek mükemmel işler ortaya koyacağına eminiz!

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