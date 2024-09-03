Bize Kendini Anlat, Senin Gelecekteki Mesleğini Tahmin Edelim!
Bize Kendini Anlat, Senin Gelecekteki Mesleğini Tahmin Edelim!
Sen bize isteklerini, hayallerini, sevdiğin şeyleri ve kendini anlat biz de senin gelecekteki o mesleğini söyleyelim. E hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun?
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2. En sevdiğin ders hangisi?
3. Elinde bir sihirli değnek olsa, dünyadaki hangi sorunu çözerdin?
4. Hangi masada çalışmak seni motive eder?
5. Bir adada mahsur kalsan yanına ne alırsın?
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