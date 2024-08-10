Bize İlişkinizden Bahset, Birlikte İzlemeniz İçin Bir Türk Dizisi Önerelim!
Bize İlişkinizden Bahset, Birlikte İzlemeniz İçin Bir Türk Dizisi Önerelim!
Bize ilişkini anlat, hangi Türk dizisine izlemeniz gerektiğini söyleyelim... Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İlişkini bir kelimeyle özetlesen bu ne olurdu?
3. Söyle bakalım son bir ay içinde en az 3 gece birbirinizle küs uyudunuz mu?
4. Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne?
5. Ona anlatamadığın, içine attığın şeyler oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın