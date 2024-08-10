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Bize İlişkinizden Bahset, Birlikte İzlemeniz İçin Bir Türk Dizisi Önerelim!

etiket Bize İlişkinizden Bahset, Birlikte İzlemeniz İçin Bir Türk Dizisi Önerelim!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 22:01

Bize ilişkini anlat, hangi Türk dizisine izlemeniz gerektiğini söyleyelim... Haydi teste!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. İlişkini bir kelimeyle özetlesen bu ne olurdu?

3. Söyle bakalım son bir ay içinde en az 3 gece birbirinizle küs uyudunuz mu?

4. Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne?

5. Ona anlatamadığın, içine attığın şeyler oluyor mu?

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6. Aynı fikirde olmadığınız konularda tartışır mısınız yoksa ortalık alev mi alır?

7. Kıskançlık seviyeniz nasıl?

8. Son olarak, birbirinize sık sık iltifat eder misiniz?

Bir Dilim Aşk!

Bir Dilim Aşk!

Siz tam bir sevgi kumkumasısınız. Ayrı kalamıyor, birbirinize dokunmadan duramıyorsunuz. Gününüzün çoğunu beraber geçirmek istiyorsunuz. Bu yüzden de Bir Dilim Aşk tam size göre, tatlı mı tatlı bir romantik komedi. Aşkın nereden geleceği hiç belli olmaz diyen dizi tam da sen ve partnerine göre!

Asmalı Konak!

Asmalı Konak!

Sizin ilişkiniz fırtınalı! Zamanında izlenme rekorları kıran Asmalı Konak dizisi de tam sizin ağzınıza layık. Seymen ve Bahar'ın engellerle dolu aşkına şahit olmak size çok iyi gelecek. Zaman su gibi akıp geçecek.

Muhteşem Yüzyıl!

Muhteşem Yüzyıl!

Dillere destan bir ilişkiniz var. Hem de her şeyiyle. Yedi cihana nam salmışsınız sanki. Bu yüzden de Muhteşem Yüzyıl tam size göre bir dizi. Kanuni ve Hürrem'in aşklarının yanı sıra sarayda dönen entrikalar da sizi cezbedecek.

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