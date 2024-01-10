Bize Flörtünden Bahset, İlk Buluşmada Ne Yapmanız Gerektiğini Söyleyelim!

İlk buluşmalar kimi zaman biraz zorlayıcı olabilir. Ya muhabbet dönmezse diye düşünenlerdensen sinema buluşması tam size göre. İkinizin ortak seçtiği bir film izleyerek sonrasında film üzerinden muhabbet edebilir, birbiriniz hakkındaki çekincelerinizi ortadan kaldırmayı sağlayabilirsiniz. Böylece aranızda bir uyum olup olmadığını keşfetmek çok daha kolay bir hal alır.