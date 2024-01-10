Bize Flörtünden Bahset, İlk Buluşmada Ne Yapmanız Gerektiğini Söyleyelim!
Bize Flörtünden Bahset, İlk Buluşmada Ne Yapmanız Gerektiğini Söyleyelim!
İlk kez buluşacağın birinin nelerden hoşlandığını tahmin etmek her zaman kolay olmayabilir.
Hazırsan bu testte sana yardımcı olacak o cevabı veriyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Öncelikle flört etmeye nasıl başladığınızı soralım!
3. Peki ya flörtünün sana olan ilgisinden memnun musun?
4. Mesajlarına hızlıca yanıt aldığını söyleyebilir misin?
5. Flörtün yiyecek içecek konusunda seçici biri mi?
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6. Peki ya sporla arası nasıl?
7. Flörtünle bir geleceğin olacağını düşünüyor musun?
8. Son olarak, ilk buluşmanızın özel olmasını mı istersiniz yoksa daha günlük bir buluşma mı?
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