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Bize Flörtünden Bahset, İlk Buluşmada Ne Yapmanız Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Bize Flörtünden Bahset, İlk Buluşmada Ne Yapmanız Gerektiğini Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 23:46

İlk kez buluşacağın birinin nelerden hoşlandığını tahmin etmek her zaman kolay olmayabilir. 

Hazırsan bu testte sana yardımcı olacak o cevabı veriyoruz!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Öncelikle flört etmeye nasıl başladığınızı soralım!

3. Peki ya flörtünün sana olan ilgisinden memnun musun?

4. Mesajlarına hızlıca yanıt aldığını söyleyebilir misin?

5. Flörtün yiyecek içecek konusunda seçici biri mi?

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6. Peki ya sporla arası nasıl?

7. Flörtünle bir geleceğin olacağını düşünüyor musun?

8. Son olarak, ilk buluşmanızın özel olmasını mı istersiniz yoksa daha günlük bir buluşma mı?

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Doğayı keşfetmek!

Doğayı keşfetmek ve yürüyüş yapmak buluşmanıza romantiklik katacak. Yürüyüş yaparken gerçekleştirdiğiniz tatlı sohbetler sayesinde aranızdaki bağ güçlenecek. Birlikte doğada yürüyüş yaparak, kuş sesleri, ormanın yeşilliği gibi doğal güzelliklerin tadını çıkarırken doğanın huzur verici etkisiyle bambaşka bir bağ kurabilirsiniz. Unutulmaz bir buluşma yaşamak için doğada anılar yaratmak mükemmel bir seçim olacak!

Romantik bir yemek yemek!

Flörtün ve senin için en uygun olabilecek ilk buluşma aktivitesi birlikte romantik bir yemek yemek olacak. Farklı tatlar keşfederken anı yaratacak, birbirinizle ortak noktalarınızı paylaşacaksınız. Yemeğinizi koyu sohbetler eşliğinde yerken birbirinizi daha iyi tanıyarak ilişkinizin gidişatı hakkında da konuşabileceksiniz.

Sinemaya gitmek!

İlk buluşmalar kimi zaman biraz zorlayıcı olabilir. Ya muhabbet dönmezse diye düşünenlerdensen sinema buluşması tam size göre. İkinizin ortak seçtiği bir film izleyerek sonrasında film üzerinden muhabbet edebilir, birbiriniz hakkındaki çekincelerinizi ortadan kaldırmayı sağlayabilirsiniz. Böylece aranızda bir uyum olup olmadığını keşfetmek çok daha kolay bir hal alır.

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