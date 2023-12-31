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Biz Olduk Galiba Diye Düşündüren ve Evliliğe Doğru Ufak Ufak Yaklaştığınızı Gösteren 10 İşaret

etiket Biz Olduk Galiba Diye Düşündüren ve Evliliğe Doğru Ufak Ufak Yaklaştığınızı Gösteren 10 İşaret

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 23:01

İlişkinizin ciddileştiğini gösteren bazı işaretler var. Bunları ilişkinizde fark ettiğinizde anlayın ki evlilik yakın. Gelin bu işaretlerin neler olduğuna birlikte bakalım...

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1. İlişkinizin evliliğe doğru gittiğini gösteren en bariz işaretlerden biri gelecekle ilgili plan yapmak.

Partnerinizle yavaş yavaş ev almak, aile kurmak veya tatil planları yapmak gibi şeyleri konuşuyorsanız bu ilişkinizin ciddileştiğini gösteriyor. Gelecek planları ilişkinizin evliliğe doğru adım adım gittiğinin bir göstergesi. 🏡

2. İlişkinizin bir aşamasında aileleriniz tanıştıysa bu evliliğe giden bir ilişki diyebiliriz.

Ailelerinizin tanışması ilişkinizde çok önemli bir adım. Partnerinizin ailesiyle tanıştıysanız, partnerinizi de kendi ailenizle tanıştırdıysanız ve bu görüşmeler sıklaştıysa düğünü hazırlanma başlayın deriz!

3. Partnerinizle hayatta bazı sorumlukları ortaklaşa üstlenmeye başladıysanız bu da ilişkiniz için ciddi bir adım.

Beraber bir evcil hayvana bakıyorsanız ya da ortak bir ev, araba aldıysanız bunlar ilişkinizin çok daha uzun olacağını ve evliliğe doğru gittiğinizi gösteren belirtilerden.

4. İlişkiler derinleştikçe işler ciddileşiyor da demektir.

Birbirinize her konuda dürüst olduğunuz ve tüm iç dünyanızı açtığınız bir ilişki artık tamam olmuş demektir. Partnerinizle her şeyi açıkça konuşmanız ilişkinizin ilerlediğini gösteriyor.

5. Her ilişkide tartışma mutlaka oluyor. Ama bu tartışmaları iyi yönetiyorsanız o zaman doğru yoldasınız demek.

İlişkinizdeki çatışmalar elbette olacak. Ama asıl mesele bu çatışmaları nasıl çözdüğünüz. Çıkan çatışmaları partnerinizle oturup karşılıklı konuşarak çözebiliyorsanız sizin için evlilik iyice yaklaştı diyebiliriz.

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6. Artık sizin için evliliğin yaklaştığını gösteren en belirgin işaretlerden biri partnerinizle yaptığınız birlikte yaşama planları.

Partnerinizle artık birlikte yaşamayı konuşmaya başladıysanız bu ilişkinin evliliğe doğru gittiğini söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Birlikte yaşamak çok ciddi bir adım. Bunun konuşması yapıldıysa artık evliliğe hazır olduğunuzu gösteriyor olabilir.

7. Partnerinizle ilişkinizde en çok dikkat etmeniz gereken şey aynı değerlere sahip olup olmadığınız.

Eğer partnerinizle aynı değerlere ve ortak hedeflere sahipseniz o zaman ilişkinizin uzun olacağı söylenebilir. Hayat amacınızı paylaştığınız biriyle nikah masasına oturacağınızı söylesek yanılmış olmayız herhalde... 🎯

8. Güven ilişkilerin temeli. İlişkinin başlangıcında güveni sağlayamayan bir çiftin ilişkisinin sağlıklı olması beklenemez.

Bir ilişkide karşılıklı güven sağlanmışsa ilişkinin ciddi olduğu söylenebilir. Birbirine güvenen ve birbirinden bir şey saklamayan bir çiftseniz o zaman sizin evliliğe doğru gitmenize kimse şaşırmaz.

9. Partnerinizle çift olarak hiç ayrılmak istemiyorsanız bu da ilişkinizin derinleştiğini gösteren bir işaret.

Çift olarak hiç ayrılmak istemiyor ve her anınızı birlikte geçirmek istiyorsanız o zaman evliliğe doğru adımlar atılmaya başlanmış diyebiliriz.

10. İlişkinizde sık sık evlilikle ilgili konuşmalar yapılıyorsa sizin için de evlilik vakti gelmiş olabilir.

Evlilikle ilgili konuşmalar veya planlar ilişkinizin artık ilerlediğini ve bir sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunu gösteren işaretlerden. Evlilik hakkında yapılan her konuşma sizi evliliğe bir adım daha yaklaştırır.

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