Biz Olduk Galiba Diye Düşündüren ve Evliliğe Doğru Ufak Ufak Yaklaştığınızı Gösteren 10 İşaret
Biz Olduk Galiba Diye Düşündüren ve Evliliğe Doğru Ufak Ufak Yaklaştığınızı Gösteren 10 İşaret
İlişkinizin ciddileştiğini gösteren bazı işaretler var. Bunları ilişkinizde fark ettiğinizde anlayın ki evlilik yakın. Gelin bu işaretlerin neler olduğuna birlikte bakalım...
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1. İlişkinizin evliliğe doğru gittiğini gösteren en bariz işaretlerden biri gelecekle ilgili plan yapmak.
2. İlişkinizin bir aşamasında aileleriniz tanıştıysa bu evliliğe giden bir ilişki diyebiliriz.
3. Partnerinizle hayatta bazı sorumlukları ortaklaşa üstlenmeye başladıysanız bu da ilişkiniz için ciddi bir adım.
4. İlişkiler derinleştikçe işler ciddileşiyor da demektir.
5. Her ilişkide tartışma mutlaka oluyor. Ama bu tartışmaları iyi yönetiyorsanız o zaman doğru yoldasınız demek.
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6. Artık sizin için evliliğin yaklaştığını gösteren en belirgin işaretlerden biri partnerinizle yaptığınız birlikte yaşama planları.
7. Partnerinizle ilişkinizde en çok dikkat etmeniz gereken şey aynı değerlere sahip olup olmadığınız.
8. Güven ilişkilerin temeli. İlişkinin başlangıcında güveni sağlayamayan bir çiftin ilişkisinin sağlıklı olması beklenemez.
9. Partnerinizle çift olarak hiç ayrılmak istemiyorsanız bu da ilişkinizin derinleştiğini gösteren bir işaret.
10. İlişkinizde sık sık evlilikle ilgili konuşmalar yapılıyorsa sizin için de evlilik vakti gelmiş olabilir.
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