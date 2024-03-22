Biz Ne Yiyoruz? İtalya'daki Pizzayla Türkiye'deki Lahmacun Fiyatının Karşılaştırması: Yorumlar Üzecek
Biz Ne Yiyoruz? İtalya'daki Pizzayla Türkiye'deki Lahmacun Fiyatının Karşılaştırması: Yorumlar Üzecek
Gıda enflasyonundaki yükseliş bir yandan vatandaşı zorlarken, gıda fiyatlarında yurt dışına bakıldığında greedflasyon yani üreticilerin ya da satıcıların da enflasyondaki yükselişi fırsat görmesiyle daha fazla para kazanma hırsı buluşuyor. Yurt dışındaki yeme içme fiyatlarındaki karşılaştırmada da karşımıza çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gıda fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de dünyadan ayrışırken, son açıklanan verilere göre son 1 yılda gıda enflasyonu yüzde 71,12 olmuştu.
Pizzanın diyarı İtalya'da yediği pizzanın ücretini paylaşan bir kişi de bu yönden gerçekleri görmek konusunda önemli bir paylaşım yaptı.
Yapılan yorumlarda özellikle Avrupa'dan pizza görselleri ve fiyatları yoğun oldu.
Her fiyatta biraz daha içimize gömülürken,
Sürekli bir TL'ye çevirme arzusu duymaya başladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'de birçok kalemdeki artışın direkt yansıdığı gıda fiyatları bütçeleri zorlarken,
Fiyatlardaki yükseliş de içinde fırsat barındırarak,
Fahiş boyutlara ulaşıyor.
İktisatçı Mahfi Eğilmez'in de hatırlattığı gibi,
Shrinkflasyon, skimpflasyon ve greedflasyon aynı anda barındıran bu durum,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yurt dışındaki fiyatları gördükçe üzücü bir tabloya dönüşüyor.
Yorumlar iştah kabartırken,
Fiyatların TL bazında bile uygun kalması,
Ayrı düşündürücüydü.
Siz ne dersiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda