Biz Ne Yiyoruz? İtalya'daki Pizzayla Türkiye'deki Lahmacun Fiyatının Karşılaştırması: Yorumlar Üzecek

Son 4 yıldaki değişime bakıldığında, TÜİK TÜFE endekslerine göre 2020 Şubat ayından 2024 Şubat ayına gıda enflasyonundaki yükseliş yüzde 464,26 seviyesinde oldu.

Bu yükseliş hızı bir kesime de fırsat ortamı sundu ve yeme içme fiyatlarında, emek, enerji ve kiralar gibi yükselişleri de ekleyerek fahiş fiyatlı hizmetler ve ürünler sunulmaya başladı.