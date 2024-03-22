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Biz Ne Yiyoruz? İtalya'daki Pizzayla Türkiye'deki Lahmacun Fiyatının Karşılaştırması: Yorumlar Üzecek

Biz Ne Yiyoruz? İtalya'daki Pizzayla Türkiye'deki Lahmacun Fiyatının Karşılaştırması: Yorumlar Üzecek

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.03.2024 - 15:46

Gıda enflasyonundaki yükseliş bir yandan vatandaşı zorlarken, gıda fiyatlarında yurt dışına bakıldığında greedflasyon yani üreticilerin ya da satıcıların da enflasyondaki yükselişi fırsat görmesiyle daha fazla para kazanma hırsı buluşuyor. Yurt dışındaki yeme içme fiyatlarındaki karşılaştırmada da karşımıza çıkıyor.

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Gıda fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de dünyadan ayrışırken, son açıklanan verilere göre son 1 yılda gıda enflasyonu yüzde 71,12 olmuştu.

Gıda fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de dünyadan ayrışırken, son açıklanan verilere göre son 1 yılda gıda enflasyonu yüzde 71,12 olmuştu.

Son 4 yıldaki değişime bakıldığında, TÜİK TÜFE endekslerine göre 2020 Şubat ayından 2024 Şubat ayına gıda enflasyonundaki yükseliş yüzde 464,26 seviyesinde oldu. 

Bu yükseliş hızı bir kesime de fırsat ortamı sundu ve yeme içme fiyatlarında, emek, enerji ve kiralar gibi yükselişleri de ekleyerek fahiş fiyatlı hizmetler ve ürünler sunulmaya başladı.

Pizzanın diyarı İtalya'da yediği pizzanın ücretini paylaşan bir kişi de bu yönden gerçekleri görmek konusunda önemli bir paylaşım yaptı.

Pizzanın diyarı İtalya'da yediği pizzanın ücretini paylaşan bir kişi de bu yönden gerçekleri görmek konusunda önemli bir paylaşım yaptı.
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Floransa’nın en ünlü pizzacılarından birinde 7 euroya yani 245 liraya pizza yiyen kişi, Ankara'da iki lahmacuna 290 lira istenmesiyle yemekten vazgeçtiğini aktardı.

Yapılan yorumlarda özellikle Avrupa'dan pizza görselleri ve fiyatları yoğun oldu.

Yapılan yorumlarda özellikle Avrupa'dan pizza görselleri ve fiyatları yoğun oldu.
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Her fiyatta biraz daha içimize gömülürken,

Her fiyatta biraz daha içimize gömülürken,
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Sürekli bir TL'ye çevirme arzusu duymaya başladık.

Sürekli bir TL'ye çevirme arzusu duymaya başladık.
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Türkiye'de birçok kalemdeki artışın direkt yansıdığı gıda fiyatları bütçeleri zorlarken,

Türkiye'de birçok kalemdeki artışın direkt yansıdığı gıda fiyatları bütçeleri zorlarken,
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Fiyatlardaki yükseliş de içinde fırsat barındırarak,

Fiyatlardaki yükseliş de içinde fırsat barındırarak,
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Fahiş boyutlara ulaşıyor.

Fahiş boyutlara ulaşıyor.
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İktisatçı Mahfi Eğilmez'in de hatırlattığı gibi,

İktisatçı Mahfi Eğilmez'in de hatırlattığı gibi,
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Shrinkflasyon, skimpflasyon ve greedflasyon aynı anda barındıran bu durum,

Shrinkflasyon, skimpflasyon ve greedflasyon aynı anda barındıran bu durum,
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Yurt dışındaki fiyatları gördükçe üzücü bir tabloya dönüşüyor.

Yurt dışındaki fiyatları gördükçe üzücü bir tabloya dönüşüyor.
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Yorumlar iştah kabartırken,

Yorumlar iştah kabartırken,
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Fiyatların TL bazında bile uygun kalması,

Fiyatların TL bazında bile uygun kalması,
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Ayrı düşündürücüydü.

Ayrı düşündürücüydü.
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Siz ne dersiniz?

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