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BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tutuklandı

BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 15:27

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı.

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Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, dün tekrar gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, dün tekrar gözaltına alındı.

Savcıya ifade vermeden mahkemeye sevk edilen Türkmen, tutuklandı.

Savcıya ifade vermeden mahkemeye sevk edilen Türkmen, tutuklandı.

Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düşük ücret zamlarına karşı işçiler tarafından başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği tarafından yasaklanması nedeniyle BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 14 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düşük ücret zamlarına karşı işçiler tarafından başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği tarafından yasaklanması nedeniyle BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 14 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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