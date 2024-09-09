Birlikte Hareket Halinde: Oysho, Oysho Community'i Sunar
Birlikte Hareket Halinde: Oysho, Oysho Community'i Sunar
Oysho Community, Oysho'nun bir spor markası olarak konumunu güçlendiren çeşitli etkinleştirmeler aracılığıyla Oysho spor topluluğunu genişletmeye adanmış bir girişimdir.
Oysho'nun stratejisi tamamen spor dünyasına odaklanan bir evren yaratmayı temel alıyor. Bu alanda Oysho, Ortak Stüdyolar olarak dünyanın dört bir yanındaki spor salonlarıyla iş birliği yapıyor, çeşitli spor dallarından sporculara ve profesyonel eğitmenlere sponsor oluyor ve topluluğuna ilham veren ve onları birbirine bağlayan spor etkinliklerinin organizasyonunu desteklemeye devam ediyor.
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Oysho Community ne sunuyor?
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Ajanda
Oysho Ortak Stüdyo
Oysho Koşu Kulüpleri
Oysho Training
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