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Birlikte Hareket Halinde: Oysho, Oysho Community'i Sunar

Birlikte Hareket Halinde: Oysho, Oysho Community'i Sunar

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
09.09.2024 - 16:52

Oysho Community, Oysho'nun bir spor markası olarak konumunu güçlendiren çeşitli etkinleştirmeler aracılığıyla Oysho spor topluluğunu genişletmeye adanmış bir girişimdir.  

Oysho'nun stratejisi tamamen spor dünyasına odaklanan bir evren yaratmayı temel alıyor. Bu alanda Oysho, Ortak Stüdyolar olarak dünyanın dört bir yanındaki spor salonlarıyla iş birliği yapıyor, çeşitli spor dallarından sporculara ve profesyonel eğitmenlere sponsor oluyor ve topluluğuna ilham veren ve onları birbirine bağlayan spor etkinliklerinin organizasyonunu desteklemeye devam ediyor.

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Oysho Community ne sunuyor?

Ajanda

Ajanda

Oysho antrenman programı Madrid, Barselona, Coruña, Londra, İstanbul, Meksika, Milano, Hamburg, Paris, Lizbon ve Varşova'da geri dönüyor. Antrenörler ve ortak spor salonlarından oluşan bir ekiple birlikte, hem online hem de yüz yüze ücretsiz seanslar sunulacak.

Takvim, fonksiyonel antrenman ve yogadan barre, onarıcı pilates ve iç mekânda bisiklet gibi en son trendlere kadar çeşitli spor dallarını sunuyor. Seanslar, her şehir için haftalık olarak güncellenen oysho.com adresinde.

Oysho Ortak Stüdyo

Oysho Ortak Stüdyo

Oysho, çok sayıda uluslararası spor salonu ile teknik sponsor olarak anlaşmalar sunuyor, antrenör ekiplerini teknik olarak giydiriyor ve stüdyolarında farklı spor dallarında seanslar düzenliyor. Bu spor dallarına fitness, yoga, iç mekânda bisiklet, barre, pilates ve onarıcı pilates de dahil.

Oysho Koşu Kulüpleri

Oysho Koşu Kulüpleri

Oysho Koşu Kulübü (ORC), yeni başlayanlardan ileri seviyedekilere kadar dünyanın her yerinden koşucuları sadece koşmaya başlamak için değil, aynı zamanda sınırları aşmak için de bir araya getirmek amacıyla doğdu.

Koşu profesyonelleri tarafından yönetilen seanslarda, koşu için uygun ekipman, koşulara hazırlık ve koşucular için dinlenme teknikleri hakkında ipuçları ve tavsiyeler verilecek.

Oysho Koşu Kulübü Madrid, Barselona, A Coruña, Valensiya, Zaragoza, Sevilla, Malaga, Bilbao ve San Sebastian'da haftalık antrenmanlar sunuyor.

Oysho Training

Oysho Training

Oysho Training spor mobil uygulaması şu anda 25 ülkede ve 4 dilde mevcut ve profesyoneller tarafından verilen 1.200'ün üzerinde yoga, pilates, fitness ve koşu dersi sunuyor. Ayrıca, özellikle spor salonunda antrenman için düşünülen spor rutinlerinden oluşan “Gym Train” modunu da içeriyor. Oysho Training aracılığıyla, kullanıcı etkinliklere kayıt olabilecek ve haftalık ajandaya göz atabilecek.

Oysho Topluluğu ile ilgili tüm bilgiler şu adreste mevcut: www.oysho.com

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