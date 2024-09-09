Birlikte Hareket Halinde: Oysho, Oysho Community'i Sunar

Oysho antrenman programı Madrid, Barselona, Coruña, Londra, İstanbul, Meksika, Milano, Hamburg, Paris, Lizbon ve Varşova'da geri dönüyor. Antrenörler ve ortak spor salonlarından oluşan bir ekiple birlikte, hem online hem de yüz yüze ücretsiz seanslar sunulacak.

Takvim, fonksiyonel antrenman ve yogadan barre, onarıcı pilates ve iç mekânda bisiklet gibi en son trendlere kadar çeşitli spor dallarını sunuyor. Seanslar, her şehir için haftalık olarak güncellenen oysho.com adresinde.