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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Şoför Hamit'i Oyuncu Umut Avcı Hayatını Kaybetti

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Şoför Hamit'i Oyuncu Umut Avcı Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 12:43

Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı, bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. Detaylar geliyor...

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2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizide Şoför Hamit karakterine hayat veren genç oyuncu Umut Avcı'dan geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi.

2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizide Şoför Hamit karakterine hayat veren genç oyuncu Umut Avcı'dan geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi.

44 yaşındaki Umut Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

44 yaşındaki Umut Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Avcı, tüm müdahalelere rağmen 3 Eylül 2024 Salı günü yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugün, Edirne Eski Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak.

Avcı, tüm müdahalelere rağmen 3 Eylül 2024 Salı günü yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugün, Edirne Eski Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak.
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