Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Şoför Hamit'i Oyuncu Umut Avcı Hayatını Kaybetti
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Şoför Hamit'i Oyuncu Umut Avcı Hayatını Kaybetti
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2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizide Şoför Hamit karakterine hayat veren genç oyuncu Umut Avcı'dan geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi.
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44 yaşındaki Umut Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Avcı, tüm müdahalelere rağmen 3 Eylül 2024 Salı günü yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugün, Edirne Eski Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak.
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