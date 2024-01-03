Bir Türlü Sürdürülemeyen İlişkiyi Karşı Tarafı da Kırmadan Bitirmenin 10 Yolu

Keşke her ayrılıktan sonra bir partner istediği için herkes köşesine çekilebilse ama bazen böyle bir şey pek mümkün olmuyor. Partneriniz bu ayrılıktan sonra sizinle tekrar iletişime geçmek isteyebilir, ki bu da aslında kafasında soru işaretleri kaldıysa çok normal. Siz her şeye rağmen dik duruşunuzu koruyun ve tavrınızdan vazgeçmeyin.