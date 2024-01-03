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Bir Türlü Sürdürülemeyen İlişkiyi Karşı Tarafı da Kırmadan Bitirmenin 10 Yolu

etiket Bir Türlü Sürdürülemeyen İlişkiyi Karşı Tarafı da Kırmadan Bitirmenin 10 Yolu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 22:01

İki tarafın da kalbinin kırılmaması için dikkat etmeniz gereken belli başlı maddeler var diyebiliriz. Bu maddelerin ne olduğunu öğrenmek için başlayalım o zaman! 👇

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1. Konuşmak için doğru zaman ve yeri aramayın...

Partnerlerden birinin kafasında ilişki bittiyse o ilişkiyi sürdürmek sadece karşı tarafa haksızlık olur. Çünkü artık oradan geri dönüş pek mümkün değil diyebiliriz. Bu yüzden doğru zamanı oluşturmak için beklemeyin, eğer aklınıza ayrılık bir kere yerleşmişse ertelemeyin.

2. Sebeplerinizi iyi değerlendirin.

Gerçekten bu ilişkiyi bitirmek istiyor musunuz yoksa bitirmek için bahaneler mi arıyorsunuz? Öncelikle bu ikisi arasındaki farkı iyi değerlendirmeli ve ona göre hareket etmelisiniz diyebiliriz.

3. Bu konuşmayı mutlaka yüz yüze yapmalısınız.

Sizi ayrılığa ne itmiş olursa olsun birlikte yaşadığınız onca güzel andan sonra karşı taraf yüz yüze vedayı hak ediyor! Bu yol hem ayrılırken bile saygınızı karşı tarafa göstermenizi sağlar hem de daha sağlıklı bir ayrılık olabilir.

4. Duygusal olarak kendinizi ayrılığa hazırlayın.

Bu ayrılığı neden istediğinize dair sebepleri kendinize sık sık hatırlatın ve ilişkiyi devam ettirmenin sizin için çok daha üzücü olduğunu unutmayın. Ne olursa olsun hayattaki ilk önceliğiniz kendiniz olmalı.

5. Nezaketinizi mutlaka koruyun!

Karşı tarafa ayrılmak istediğinizi ilettiğinizde karşı tarafın tepkisi her zaman sakin ve anlayışlı olmayabilir. Bu durumda siz nezaketinizi korumalı ve pozitif bir şekilde konuşmanızı sürdürmelisiniz. Yoksa çıkacak kaos saatler süren kavgaya yol açabilir.

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6. Mahremiyete saygı gösterin.

İlişkinin sonlanması ile birlikte partneriniz hakkında bir bilgi ağı oluşturmak pek de uygun bir hareket değil. Yaşadığınız her şey size ait kalmalı ve paylaşacağınız kişileri iyi seçmelisiniz. Partneriniz hakkındaki gizli bilgileri de hep korumaya özen gösterin.

7. Partnerinize vereceğiniz cevapları önceden kafanızda tartın.

Siz ayrılık için sebepleri sıralarken partnerinizin de size sorular soracağı kesin... Karşı tarafın sözünü kesmeden, onu anladığınızı belli eder şekilde kendisini ifade etmesine izin verin. Dürüst cevap verip vermemek sizin elinizde ama karşı taraf yapsa hoşlanmayacağınız davranışları karşı tarafa yapmayın.

8. Birlikte yaşadığınız günler için teşekkür edin.

İlişkinizin ne kadar sürdüğü bu durumda önemsiz kalır. İster 3 ay sürsün, isterse 3 yıl... Önemli olan birlikte yaşadığınız güzel anların olması ve zamanında ortak bir şeyler paylaşabilmiş olmanız. İşte o yaşadığınız günler için teşekkür etmek sizin üstünüzdeki yükü bir nebze de olsa rahatlatır.

9. Dik duruşunuzu koruyun.

Keşke her ayrılıktan sonra bir partner istediği için herkes köşesine çekilebilse ama bazen böyle bir şey pek mümkün olmuyor. Partneriniz bu ayrılıktan sonra sizinle tekrar iletişime geçmek isteyebilir, ki bu da aslında kafasında soru işaretleri kaldıysa çok normal. Siz her şeye rağmen dik duruşunuzu koruyun ve tavrınızdan vazgeçmeyin.

10. Ayrılıktan sonrası için sınırlarınızı belirleyin.

İlişkiniz sonlandıktan sonra sizin için neyin kabul edilebilir ve neyi hoş karşılamayacağınızı net bir şekilde belirtin. Bu sayede partneriniz sizinle tekrar iletişime geçmek isterse bunu en baştan belirtmiş olursunuz.

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