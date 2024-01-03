Bir Türlü Sürdürülemeyen İlişkiyi Karşı Tarafı da Kırmadan Bitirmenin 10 Yolu
Bir Türlü Sürdürülemeyen İlişkiyi Karşı Tarafı da Kırmadan Bitirmenin 10 Yolu
İki tarafın da kalbinin kırılmaması için dikkat etmeniz gereken belli başlı maddeler var diyebiliriz. Bu maddelerin ne olduğunu öğrenmek için başlayalım o zaman! 👇
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1. Konuşmak için doğru zaman ve yeri aramayın...
2. Sebeplerinizi iyi değerlendirin.
3. Bu konuşmayı mutlaka yüz yüze yapmalısınız.
4. Duygusal olarak kendinizi ayrılığa hazırlayın.
5. Nezaketinizi mutlaka koruyun!
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6. Mahremiyete saygı gösterin.
7. Partnerinize vereceğiniz cevapları önceden kafanızda tartın.
8. Birlikte yaşadığınız günler için teşekkür edin.
9. Dik duruşunuzu koruyun.
10. Ayrılıktan sonrası için sınırlarınızı belirleyin.
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