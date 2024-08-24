Bir Oyuncu Olsaydın Hangi Filmde Oynardın Tahmin Ediyoruz!
Bir Oyuncu Olsaydın Hangi Filmde Oynardın Tahmin Ediyoruz!
Sen bize kendini ve hayatını anlat, biz de oyuncu olsaydın kim olacağını söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle yaşayacağın o evi seçer misin?
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2. Peki seni tanımlayacak en iyi kelime hangisi?
3. En sevdiğin film türü hangisi?
4. Peki sen bir hayali karakter olsaydın... Kim olurdun?
5. En büyük hayalin bunlardan hangisi?
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