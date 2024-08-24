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Bir Oyuncu Olsaydın Hangi Filmde Oynardın Tahmin Ediyoruz!

etiket Bir Oyuncu Olsaydın Hangi Filmde Oynardın Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 18:01

Sen bize kendini ve hayatını anlat, biz de oyuncu olsaydın kim olacağını söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle yaşayacağın o evi seçer misin?

2. Peki seni tanımlayacak en iyi kelime hangisi?

3. En sevdiğin film türü hangisi?

4. Peki sen bir hayali karakter olsaydın... Kim olurdun?

4. Peki sen bir hayali karakter olsaydın... Kim olurdun?

5. En büyük hayalin bunlardan hangisi?

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6. Kendini en rahat hangi ortamda hissedersin?

7. Peki en büyük korkun ne?

8. Kendini hangi tarihi figüre benzetiyorsun?

Kesinlikle Interstellar!

Sen tamamen mantık ve başarı odaklısın. Yeni şeyler keşfetmeyi seviyorsun ama planlısın da. O yüzden senin oynayacağın film kesinlikle Interstellar! Hem cesurluğunu gösterebilir hem de ismini altın harflerle yazdırabilirsin. Zaten sen de bir yıldız gibi parladığı için tam olarak senin uyum sağlayacağın bir film diyebiliriz!

Kesinlikle Barbie!

Senin içindeki bu romantiklik, sevgi doluluk ve kıpır kıpırlık tek bir filmde var: Barbie! Sen yeri geldiğinde haklarını savunan biri yeri geldiğinde de şirin biri oluyorsun. Tüm bunlar da seni Barbie dünyasına daha fazla yaklaştırıyor. Hem romantik, hem keyifli bir filmde oynamak seni çok iyi yansıtacaktır!

Kesinlikle Indiana Jones ve Kayıp Şehir!

Senin maceracı ruhun her şeye bedel. Sen her zaman keşfetmeyi, yeni şeyler görmeyi ve risk almayı seviyorsun. Bu yüzden de sen bir filmde oynayacak olsan o film kesinlikle Indiana Jones ve Kayıp Şehir olurdu. Senin enerjini atabileceğin ve cesurluğunu gösterebileceğin, seni yansıtan o film!

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