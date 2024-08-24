Bir Oyuncu Olsaydın Hangi Filmde Oynardın Tahmin Ediyoruz!

Sen tamamen mantık ve başarı odaklısın. Yeni şeyler keşfetmeyi seviyorsun ama planlısın da. O yüzden senin oynayacağın film kesinlikle Interstellar! Hem cesurluğunu gösterebilir hem de ismini altın harflerle yazdırabilirsin. Zaten sen de bir yıldız gibi parladığı için tam olarak senin uyum sağlayacağın bir film diyebiliriz!