Bir Oturuşta Tüm Bölümleri Bitirmek İsteyenler İçin Tek Sezonluk 13 Muhteşem Dizi

IMDb: 8.3

Paolo Sorrentino, özellikle sinemada ünlü, ama televizyon dünyasında da patırtı yaratan bir yönetmen. Hem The Young Pope hem de The New Pope'un yaratıcısı. İkisi arasında The Young Pope daha önce geldi ve genelde daha iyi kabul edilir, ama 2020'de çıkan The New Pope da takdir topladı. The Young Pope'ta Jude Law, dizinin kurgusal dünyasında tarihi bir figür olan ilk Amerikalı papa Pius XIII'ü oynuyor. The Young Pope'un eşsiz konsepti ve satir ile dramayı birleştiren tarzı, herkesin ilgisini çekmeyebilir, ama farklılık arayanlar burada ilginç şeyler bulabilir.