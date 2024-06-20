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Bir Oturuşta Tüm Bölümleri Bitirmek İsteyenler İçin Tek Sezonluk 13 Muhteşem Dizi

etiket Bir Oturuşta Tüm Bölümleri Bitirmek İsteyenler İçin Tek Sezonluk 13 Muhteşem Dizi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 13:01

Dizi izlerken sonuna bir an önce ulaşmak isteyenlerdenseniz bu tek sezonluk diziler tam size göre!

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1. Angels in America (2003)

1. Angels in America (2003)

IMDb: 8.1 

Angels in America'nın en dikkat çekici yanı, Hollywood'un olağanüstü oyuncu kadrosu! Meryl Streep, Patrick Wilson, Emma Thompson, Jeffrey Wright ve hep birlikte tiyatral Al Pacino gibi dev isimleri içeriyor. Altı bölümden oluşan bu mini dizi, toplamda yaklaşık altı saat sürüyor. Hikaye, 1980'lerin ortalarındaki AIDS kriziyle başa çıkan bir grup karakteri takip ediyor ve ciddi dramatik öyküsünü hafif fantastik/mistik öğelerle birleştiriyor. Angels in America izlemesi biraz yoğun olabilir, ama sizi içine çekiyor. Keskin yazıları ve büyük oyuncu kadrosu, diziyi gerçekten etkileyici kılıyor!

2. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

2. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

IMDb: 7,4 

Dizi, Kral George ile iradesi dışında nişanlanan genç Charlotte'un, düğün gününde Londra'ya gelmesini ve hükümdarın kurnaz annesinin detaylı incelemesine maruz kalmasını konu alıyor.

3. Olive Kitteridge (2014)

3. Olive Kitteridge (2014)

IMDb: 8.3 

Sekiz Primetime Emmy kazanan Olive Kitteridge, 2014'te çıkış yaptığında eleştirmenlerden tam not aldı. HBO'nun öne çıkan mini dizilerinden biri oldu. Hikayesi oldukça basit görünse de, 25 yıl boyunca bir öğretmenle eşi arasındaki evliliğe odaklanarak sürükleyici bir dramatik hikaye sunuyor. Olive Kitteridge, o dönemdeki diğer gösterişli HBO dizilerinden farklı. Game of Thrones veya Westworld gibi yüksek bütçeli yapımlardan uzak, ama etkileyici bir drama sunuyor. Frances McDormand'ın liderliğindeki kadro etkileyici performanslar sergiliyor. Richard Jenkins, Jesse Plemons ve Bill Murray gibi diğer oyuncular da parlıyor.

4. Love & Death (2023)

4. Love & Death (2023)

IMDb: 7,5 

Candy Montgomery ve Betty Gore'un pek çok ortak noktası vardır: Metodist kilise korosunda birlikte şarkı söylüyorlardır, kızları en iyi arkadaşlardır ve kocaları, Silicon Prairie olarak bilinen kuzey Dallas banliyölerinde teknoloji şirketlerinde çalışan iyi işlere sahiptir. Ancak görünüşte mükemmel hayatlarının altında, her iki kadın da dile getirilmeyen hayal kırıklıkları ve cevaplanmamış arzularla kaynamaktadır.

5. The Pacific (2010)

5. The Pacific (2010)

IMDb: 8.3 

2001 yapımı Band of Brothers, Amerikan bakış açısından İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesini anlatıyor. The Pacific ise Amerikan askerlerini Pasifik Cephesi'nde takip ediyor. Band of Brothers, Saving Private Ryan (1998) ile benzer bir enerji yakalıyor, The Pacific ise Clint Eastwood'un 2006 ikilisi Letters From Iwo Jima/Flags of Our Fathers'a biraz benziyor. The Pacific, önceki WW2 filmleriyle tamamen aynı değil çünkü farklı açılar buluyor ve karakterleriyle 2-3 saatlik bir standart film yerine 8 saatten fazla zaman geçiriyor. Pasifik'teki çatışmanın dehşetini etkili bir şekilde sergileyen yoğun bir savaş mini dizisi ve Band of Brothers'ın bir tür devamı.

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6. The Queen's Gambit (2020)

6. The Queen's Gambit (2020)

IMDb: 8.5

Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s Gambit, Soğuk Savaş döneminde geçen bir hikayeyi işliyor. Dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatına odaklanılan dizinin başrolünü Anya Taylor-Joy üstleniyor. Ailesini kaybetmesinin ardından kurum tarafından büyütülen Beth, burada çalışan bir görevliden satranç oynamayı öğrenir. Satranç'ta olağanüstü bir yetenek sergileyen Beth, önüne çıkan tüm rakipleri yenmeyi başarır.

7. Freud (2020)

7. Freud (2020)

IMDb: 6.5 

Netflix’in dikkat çeken yapımlarından biri olan Freud, ünlü nörolog ve psikanalitik kuramın öncüsü Sigmund Freud'un gençlik yıllarını anlatıyor. 1800'lü yılların Viyana'sında geçen dizide yaşanan kayıplar ve cinayetler, şehrin huzurunu kaçırıyor. Böyle bir gizemin varlığı herkesi huzursuz ederken Freud bu işi çözmeyi kendine görev ediniyor. Çalışmalarında ise ona bir medyum eşlik ediyor. Netflix’in Avusturya yapımı ilk dizisi olan Freud’un ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

8. Normal People (2020)

8. Normal People (2020)

IMDb: 8,4

İrlanda'da aynı küçük kasabada yaşayan, farklı geçmişlere sahip Marianne ve Connell, birbirlerinin romantik hayatlarına girip çıkarken yetişkinliğe adım atarlar.

9. 11.22.63 (2016)

9. 11.22.63 (2016)

IMDb: 8,4

Jake Epping zamanda geri giderek 22 Kasım 1963 tarihinde John F. Kennedy suikastı önlemek isteyen sıradan bir lise öğretmenidir. Yaptığı bu yolculuk sonrasında 3 yıl kadar geçmişte yaşaması gerekir. 20. yüzyılda hala büyük bir merak konusu olan JFK suikastini önlemeye çalışacaktır. Ancak geçmiş onu hep geri itecektir.

10. Stateless (2020)

10. Stateless (2020)

IMDb: 7,5

Stateless, birbirini tanımayan dört yabancının hayatına odaklanıyor. Dizide, yolları Avustralya'da bulunan bir gözaltın merkezinde kesişen, aralarında yerel bir tarikattan kaçan bir uçuş görevlisi, idamdan kaçan bir Afgan mülteci, işinden ayrılmaya çalışan Avustralyalı bir beyaz yakalı ve adı skandala karışan bir bürokratın bulunduğu bir grup insanın hayatı ele alınıyor.

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11. The Young Pope (2016)

11. The Young Pope (2016)

IMDb: 8.3 

Paolo Sorrentino, özellikle sinemada ünlü, ama televizyon dünyasında da patırtı yaratan bir yönetmen. Hem The Young Pope hem de The New Pope'un yaratıcısı. İkisi arasında The Young Pope daha önce geldi ve genelde daha iyi kabul edilir, ama 2020'de çıkan The New Pope da takdir topladı. The Young Pope'ta Jude Law, dizinin kurgusal dünyasında tarihi bir figür olan ilk Amerikalı papa Pius XIII'ü oynuyor. The Young Pope'un eşsiz konsepti ve satir ile dramayı birleştiren tarzı, herkesin ilgisini çekmeyebilir, ama farklılık arayanlar burada ilginç şeyler bulabilir.

12. Poker Face (2023)

12. Poker Face (2023)

IMDb: 7,9 

Charlie, birinin yalan söylediğini anlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Charlie, Plymouth Barracuda'sında çıktığı yolda, çözmesi gereken her durakta yeni karakterler ve garip suçlarla karşılaşır.

13. Chernobyl (2019)

13. Chernobyl (2019)

IMDb: 9,3

Chernobyl, tarihin en kötü insan yapımı felaketlerden birinin gerçek hikâyesini dramatize eder ve Avrupa'yı düşünülemez felaketten kurtarmak için kendilerini feda eden cesur erkek ve kadınları anlatır. Mini dizi, 1986 Nisan'ında Sovyet Ukrayna'da meydana gelen nükleer santral felaketinin üzücü sonuçlarına ve felaketin nasıl ve niçin meydana geldiğini açıklamaya, savaşıp yenilen kahramanların hikâyelerine odaklanır.

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