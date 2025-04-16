Bir Müzik ve Teknoloji Dehası: Burak Ayaz

+Çeşitli müzikler dinlemek, dinlediğim müzikleri icra etmeye çalışmak, analiz etmek; günlük olarak alışkanlık edindiğim şeyler arasında. Bununla beraber teknolojiyi de takip etmek bir zorunluluk olmuş durumda çünkü günümüzdeki değişime ayak uydurmak gerçekten çok zor.

Yaptığım işlerden söz edecek olursak; bir müzisyen adınainsanın ruhuna hitap eden, onlara dokunan her eser bence değerlidir. Merhum kardeşimiz VİO için yaptığımız “Mektup”eseri, benim için büyük önem taşıyor. 2020’li yılların Rap ve Pop müziğine yeni ses getiren Motive, Uzi ve Güneş gibisanatçılarla olan çalışmalarımın yanı sıra VİO ile hiç tanışmasam da müzik bizi bir araya getirdi.

Bir diğer yandan yüksek lisans döneminde tasarladığım Görme Engelliler için Müzik Okuma Cihazı, görme engellimüzisyenler tarafından denendi ve %95 üzerinde verimlilik sağladı. Bunu tecrübe etmek ve onların mutluluğunu görmek yaptığım işi en değerli kılan şeylerden biri.

-Günümüz müziğini nasıl yorumlarsın, son yıllarda neler değişti?

+Günümüz müziği aslında Türkiye Top 50 üzerinden yorumlanır hale geldi; en çok dinlenenler “Günümüz Müziği”olarak nitelendiriliyor ama bence günümüz müziği çok farklı bir yerde ve bunu icra eden, üreten insanlar var. Tabii ki hızlı tüketim ve dikkat çekme ana unsur haline gelse de duygu, hikaye ve ifade her zaman öncü olmaya devam edecek. Benim için somutlaştırmak, düşünmekten her zaman öndedir ve bir müzisyenin icraata koyulması bu dönem için yapılabilecek en verimli şey olduğunu düşünüyorum.

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