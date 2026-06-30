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Bir Marka Yaratsan Kaç Yıl Var Olurdu?

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 15:01
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Herkesin aklından en az bir kez geçmiştir: 'Şöyle bir marka kursam kesin tutar!' Kimi kahve dükkânı açmanın, kimi dünyayı değiştirecek bir teknoloji şirketi kurmanın, kimi de kendi moda markasını yaratmanın hayalini kurar. Ama işin sırrı sadece iyi bir fikir bulmakta değil; o fikri yıllarca ayakta tutabilmekte!

Dünyanın en büyük markalarına bakınca ortak bir özellik görürüz: Hepsi değişime ayak uydurmayı, müşterilerini anlamayı ve krizlerden sağ çıkmayı başarmıştır. Bir marka bazen birkaç ay içinde tarihe karışırken, bazıları yüzlerce yıl boyunca yaşamaya devam eder. Peki sen bir marka kursaydın ne olurdu? İlk fırtınada pes mi ederdin, yoksa nesiller boyu konuşulan bir efsane mi yaratırdın?

Bu testte girişimcilik becerilerini, marka yönetimi becerilerini ve iş dünyasına bakışını keşfedeceğiz. Verdiğin cevaplar, kuracağın hayali markanın ömrünü belirleyecek. Hazırsan, girişimcilik sahnesine çıkıyoruz!

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1. İlk önce yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.

3. Öncelikle ilk ürününü piyasaya sürmeden önce ne yaparsın?

4. Rakiplerin senden daha düşük fiyatlar sunmaya başladı. Ne yaparsın?

5. İnsanların ihtiyaçlarını gözlemlemeyi sever misin?

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6. Şirketin ilk yılında beklediğin kadar satış yapamadın. Tepkin ne olur?

7. Peki marka logosu seçerken en çok neye dikkat edersin?

8. Eleştiri aldığında bunu gelişmek için kullanır mısın?

9. Ekonomik kriz başladı. İlk refleksin ne olur?

10. Sence bir markayı uzun ömürlü yapan en önemli şey nedir?

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11. Son olarak başarılı bir marka yaratabileceğine inanıyor musun?

Senin markan 1-3 yıl dayanırdı!

Senin markan büyük ihtimalle çok heyecanlı bir başlangıç yapardı. Harika fikirlerin var ama uzun vadeli planlama ve kriz yönetimi konusunda biraz daha deneyime ihtiyacın bulunuyor. Birçok girişim ilk birkaç yılda kapanıyor çünkü sadece iyi bir fikir yeterli olmuyor. Biraz daha stratejik düşünmeyi ve sabırlı olmayı öğrenirsen, markanın ömrünü ciddi şekilde uzatabilirsin. Kısacası senin içinde bir girişimci var, sadece biraz tecrübe ve planlama gerekiyor!

Senin markan 5-10 yıl ayakta kalırdı!

Senin markan insanların sevdiği, sadık bir müşteri kitlesi oluşturan ve bulunduğu sektörde tanınan bir marka olurdu. Krizlerle başa çıkabilir, değişime ayak uydurabilir ve sağlam bir temel oluşturabilirsin. Belki dünya devi olmayabilirsin ama yıllarca ayakta kalacak, güven veren bir marka yaratma potansiyeline sahipsin.

Senin markan sektörün klasiği olarak 20-50 yıl yaşardı!

Sen tam bir marka yöneticisi kafasına sahipsin! Uzun vadeli düşünüyorsun, riskleri hesaplıyor ve müşteri deneyimine önem veriyorsun. Kuracağın marka büyük ihtimalle nesiller boyunca bilinen, insanların güven duyduğu ve sektöründe örnek gösterilen şirketlerden biri olurdu. Kısa vadeli başarılarla yetinmeyen bir yapın var.

Sen 100+ yıl yaşayacak bir marka kurardın!

Tebrikler! Senin girişimcilik DNA'nda kalıcılık var. Sadece bir ürün satmayı değil, bir kültür ve miras yaratmayı düşünüyorsun. Değişime uyum sağlama, insanları anlama ve uzun vadeli strateji kurma konularında oldukça güçlüsün. Eğer gerçekten bir marka kursaydın, muhtemelen torunlarının bile gururla bahsettiği, nesiller boyu yaşayan bir şirket yaratabilirdin. Dünyanın en köklü markaları gibi, senin markan da zamana meydan okuyabilirdi!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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