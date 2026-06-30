Bir Marka Yaratsan Kaç Yıl Var Olurdu?

Herkesin aklından en az bir kez geçmiştir: 'Şöyle bir marka kursam kesin tutar!' Kimi kahve dükkânı açmanın, kimi dünyayı değiştirecek bir teknoloji şirketi kurmanın, kimi de kendi moda markasını yaratmanın hayalini kurar. Ama işin sırrı sadece iyi bir fikir bulmakta değil; o fikri yıllarca ayakta tutabilmekte!

Dünyanın en büyük markalarına bakınca ortak bir özellik görürüz: Hepsi değişime ayak uydurmayı, müşterilerini anlamayı ve krizlerden sağ çıkmayı başarmıştır. Bir marka bazen birkaç ay içinde tarihe karışırken, bazıları yüzlerce yıl boyunca yaşamaya devam eder. Peki sen bir marka kursaydın ne olurdu? İlk fırtınada pes mi ederdin, yoksa nesiller boyu konuşulan bir efsane mi yaratırdın?

Bu testte girişimcilik becerilerini, marka yönetimi becerilerini ve iş dünyasına bakışını keşfedeceğiz. Verdiğin cevaplar, kuracağın hayali markanın ömrünü belirleyecek. Hazırsan, girişimcilik sahnesine çıkıyoruz!