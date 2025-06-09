Bir Köpek Sahiplenmeden Önce Bilmeniz Gerekenler
Minik patili ve ıslak burunlu biri evin içinde sürekli seni takip ediyor, ağzının içine bakıyor, senden komut öğreniyor ve bazen yeri geliyor en sevdiğin eşyayı kendi oyuncağı bellemiş... Köpek sahiplenmek dünyanın en güzel hislerinden biri olabilir ama bu güzel hislerden önce bilmen gereken şeyler var. 👇
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Öncelikle şunu belirtelim: Satın almayın, sahiplenin.
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"Köpek istiyorum." demekle bitmiyor. Onunla her gün ilgilenmen gerekiyor.
Eşyalarını artık iki kişilik kullanmaya hazır ol.
Köpekler masrafsız bir canlı değil, baştan anlaşalım.
Tatile çıkmak ya da bir geceliğine bile olsa eve gelmemek artık biraz zorlaşabilir.
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Erken kalkmayı sevmiyor olabilirsin ama köpeğin seni sabah 6’da heyecanla uyandırabilir.
Eğitim şart. “Ben severim, o da zaten uslu olur.” diye bir dünya yok.
Kıyafetlerde ve mobilyalarda tüy sorunu yaşayacağını da ekleyelim.
Sağlık sorunları çıkabilir ve veteriner masrafları birazcık azıcık fazla olabilir...
Patili bir dost sahiplenmek yalnızca seni değil, çevreni de etkileyecek. Aile, ev arkadaşları, komşular...
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"Onu sevebilecek miyim?" değil, "Ona bağlanacak mıyım?" sorusunu kendine sormalısın.
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