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Bir Köpek Sahiplenmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

etiket Bir Köpek Sahiplenmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 18:03

Minik patili ve ıslak burunlu biri evin içinde sürekli seni takip ediyor, ağzının içine bakıyor, senden komut öğreniyor ve bazen yeri geliyor en sevdiğin eşyayı kendi oyuncağı bellemiş... Köpek sahiplenmek dünyanın en güzel hislerinden biri olabilir ama bu güzel hislerden önce bilmen gereken şeyler var. 👇

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Öncelikle şunu belirtelim: Satın almayın, sahiplenin.

Pet shop’taki köpekler çoğu zaman kötü koşullarda üretiliyor. Evet ne yazık ki üretiliyorlar... 😔 Sevgi değil, ticaret odaklı bir düzen bu. Oysa barınaklarda seni bekleyen ve sıcacık bir yuva hayali kuran yüzlerce köpek var. Cinsi ne olursa olsun hepsi sevilmek istiyor. O yüzden lütfen satın alma, sahiplen.

"Köpek istiyorum." demekle bitmiyor. Onunla her gün ilgilenmen gerekiyor.

Önüne sadece mama ve su koymakla olmuyor. Tuvaleti, egzersizi, oyunu ve eğitimi derken her gün onunla bir şey yapman gerekiyor. 'Bugün canım hiç istemiyor.' deme hakkı yok yani. Çünkü o seninle ilgilenmediğinde trip atmıyor, adeta yıkılıyor.

Eşyalarını artık iki kişilik kullanmaya hazır ol.

Yeni aldığın ayakkabıların ısırma oyuncağı olabilir. Salona serdiğin halı çiş pedi yerine geçebilir. Şarj kablon ise sadece kemirmelik bir oyuncak olabilir. Özellikle yavru köpek sahipleneceksen eşyalarına daha fazla dikkat etmen gerekecek. Büyüyene ve alışana kadar böyle.

Köpekler masrafsız bir canlı değil, baştan anlaşalım.

Mama, aşı, veteriner kontrolleri, parazit önlemleri, oyuncaklar, kuaför... Küçük bir çocuk gibi düşünebilirsin. Aylık düzenli giderin olacak. Hatta bazı aylarda “Köpeğim bu ay benden daha konforlu yaşadı.” diyeceğin günler bile olabilir!

Tatile çıkmak ya da bir geceliğine bile olsa eve gelmemek artık biraz zorlaşabilir.

Köpek sahiplendiğinde dışarı çıkarken eve dönmek için can atacaksın, bundan eminiz. Tatile gideceğin zaman ya da geceyi dışarıda geçirme kararı verdiğinde artık iki kez düşüneceksin. Ya onu da götüreceksin ya da güvenebileceğin birine emanet edeceksin. Çünkü evde seni bekleyen bir can olacak.

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Erken kalkmayı sevmiyor olabilirsin ama köpeğin seni sabah 6’da heyecanla uyandırabilir.

Tuvalet saati var, enerjisi var ve doğal olarak sabah seninle oynamak istiyor... Sen hâlâ uykulu gözlerle kahve içmeye çalışırken o  oyuncak topuyla karşında belirebilir.

Eğitim şart. “Ben severim, o da zaten uslu olur.” diye bir dünya yok.

Köpekler kuralları senin koymanı bekler. Eğer sen koymazsan o koyar ve bu da genelde çorap çiğnemek ve kapı eşiğini kemirmek gibi şeyler olur. Temel itaat eğitimi şart. Hem onun mutluluğu, hem de senin akıl sağlığın için...

Kıyafetlerde ve mobilyalarda tüy sorunu yaşayacağını da ekleyelim.

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Bazı cinsler deli gibi tüy döker, bazıları daha az döker ama yine de hiç tüy dökmeyen bir köpek olmadığını söyleyelim. Tüy sorununu çözmek için köpeğini düzenli olarak tarayabilir ve tüy bakımını yapabilirsin.

Sağlık sorunları çıkabilir ve veteriner masrafları birazcık azıcık fazla olabilir...

Köpeğin hasta olduğunda onu bekletmek gibi bir şansın yok ve bazı hastalıklar bayağı pahalıya patlayabiliyor. Sigorta yaptırmak bir seçenek ama ona bile bir bütçe ayırman gerekiyor.

Patili bir dost sahiplenmek yalnızca seni değil, çevreni de etkileyecek. Aile, ev arkadaşları, komşular...

Birlikte yaşadığın insanların da bu karara hazır olması lazım. Biri korkuyorsa, alerjikse ya da sadece rahatsız oluyorsa sıkıntı yaşanabilir. Köpek yalnız senin değil, biraz onların da hayatına girmiş oluyor.

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"Onu sevebilecek miyim?" değil, "Ona bağlanacak mıyım?" sorusunu kendine sormalısın.

"Onu sevebilecek miyim?" değil, "Ona bağlanacak mıyım?" sorusunu kendine sormalısın.

Köpekler sadece oyun arkadaşı değil, duygu bağı kuran canlılar. Sana gözlerinin içiyle bakar. Hasta olduğunda yanında yatar. Moralsizsen yanına sokulur. Senin enerjini hisseder. O yüzden “bir köpeği sevmek” değil, “bir köpekle birlikte yaşamak” diye düşün ve bu da karşılıklı bir bağlılık istiyor. 💖

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Ma Belle
Ma Belle
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