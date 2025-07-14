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Bir Kere İzledikten Sonra Sürekli İzlemek İsteyeceğiniz 12 Video

etiket Bir Kere İzledikten Sonra Sürekli İzlemek İsteyeceğiniz 12 Video

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 10:16

Bu videoları bir kez izleyedikten sonra gözlerinizi ayıramayacak ve hemen yakın çevrenize de göndermek isteyeceksiniz. İşte eğlenmek, gülmek, dinlenmek veya rahatlamak için arkadaşlarınızla paylaşacağınız birbirinden güzel videolar!

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1. Sabun Kesme

Sabun kesme videolarını sonsuza kadar izleyecek bir kesimin olduğuna eminiz. Sonuçta renk renk, şekil şekil gelen bu sabunların kesilmesini izlemek çok rahatlatıcı değil mi? Bunlara bir diğer alternatifse sabun yapım videoları. İkisini arka arkaya koyarak kesintisiz ve aşırı dinlendirici bir akış yakalayabilirsiniz.

2. ASMR Videoları

ASMR, diğer adıyla 'Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi' videolarını izlemenin rahatlatıcı bir yanı olduğu bilimsel açıdan kanıtlanmış durumda. Bu nedenle arka planda rahatlatıcı seslerin olduğu, dokunsal ve görsel uyarılarla süslenmiş fenomen videoları sıkılmadan izlemek isteyenler için en iyi seçeneklerden.

3. Basınç Altında Ezilme

Gündelik eşyaların tonlarca basınç altında ezildiğini görmek ve ortaya yayılan partikülleri izlemek, sizin de üzerinizdeki tüm stresi ortadan kaldırmıyor mu? Çeşit çeşit eşyanın yavaş yavaş form değiştirmesi aşırı rahatlatıcı. Bu tür videolar izlemenin merak uyandırıcı bir yanı da var. Bu nedenle saatlerce izlenebilir.

4. Ağır Çekim Balon Patlatma

İçi su dolu balonların ağır çekimde patlaması, bir yerlere çarptırılması veya üzerine insan atlaması gibi videolar adeta sanat eseri niteliğinde. Balonun ağır çekimde yavaş yavaş dans etmesi ve en sonunda patlayarak içindeki suyun damla damla dışarı taşması, tekrar tekrar izlenebilir. Çünkü her seferinde yeni bir şey fark etmek ve kahkaha atmak için harikalar.

5. Şef Yemek Hazırlığı

İnternetteki yemek hazırlık videoları, en çok takip edilen içerik türleri arasında. Ancak şefler tarafından özenle hazırlanan ve sunumu yapılan tabaklar bambaşka duyuları harekete geçiriyor. Bu tür videolar genellikle sonradan uygulamak için değil de kişiyi kendine hayran bıraktığından izleniyor. Çünkü ritmik ve ustaca yapılan hareketler, bıçakla kusursuz kesmeler ve tabakları sanat eserine dönüştürmeler gerçekten insanı hipnotize ediyor.

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6. Drone Timelapse

Drone ile yukarıdan çekilen, yüksek çözünürlüklü doğa ve şehir videoları muhteşem görüntüler arasında kaybolmak için birebir. Bunlardan bazılarıyla simetrik düzenleriyle özellikle simetri tutkunlarını mest ediyor. Mekanların saniyeler içinde değişimi, ışığın estetik hareketi ve zamanla yaşanan dönüşüm hissinin dinlendirici bir tarafı olduğu gerçek.

7. Jöle Dansı

Sallanan rengarenk jöleleri izlemek, fiziğin en eğlenceli hali olabilir. Çünkü ritmik şekilde titreşen jöleler, bu garip malzemenin aslında ne kadar komik olabileceğini gösteriyor ve izleyici üzerinde aşırı mutlu bir izlenim yaratıyor.

8. Kaligrafi Sanatı

Bir kelimenin harf harf, kıvrım kıvrım şekillenmesini izlemek ne kadar da huzur verici! Mürekkebin kağıda yayılışı, kalemin ya da fırçanın çıkardığı o yumuşak ve tok ses, hafifçe beliren anlam… Tüm bunlar birleşince kaligrafi videoları da “birkaç kez üst üste izledim” dediğimiz videolardan oluyor.

9. Hızlandırılmış Lego Yapımı

Binlerce küçük lego parçasının saatler süren bir uğraşın sonunda anlamlı bir yapıya ya da araca dönüşmesini izlemek tuhaf bir şekilde tatmin edici. Bir de hızlandırılmış videolarda yapım süreci göz açıp kapayıncaya kadar geçiyorsa, insan “bir daha izleyeyim” demekten kendini alamıyor.

10. Kum Sanatı

Yalnızca elleri ve basit aletleri kullanarak kumdan etkileyici heykeller yapıldığına inanmak zor. Devasa bir aslan başı, ince ince işlenmiş bir kale ya da detaylarıyla şaşırtan insan yüzleri… Bu harika eserlerin yapılışını izledikten sonra videoyu başa sarmamak elde değil!

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11. Manyetik Sıvılar

Ferrofluid adı verilen özel özel sıvılar mıknatısla buluştuğunda ortaya çıkan görüntü adeta bilim kurgu sahnelerini andırıyor. Siyah sıvının tıpkı bir diken gibi yükselerek şekil alması gözlerinizi ekrana kilitlemek için en iyi seçeneklerden. Video aynı olsa da, tekrar tekrar izlediğinizde sanki bu sıvı yeni bir form alacakmış gibi hissedersiniz.

12. Boya Karıştırma

Farklı renkteki boyalar birbirine karıştırıldığında ortaya yeni bir renk çıkması sanki bir büyü gibi. Ortaya çıkan bu yeni renklerin her birinin isimlerini görmekse hepsinden şaşırtıcı. Tamam, belki kendinizi bu videoları izlemekten alamıyorsunuz ama sonuçta yeni bir şeyler de öğreniyorsunuz. :)

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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