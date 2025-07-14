Bir Kere İzledikten Sonra Sürekli İzlemek İsteyeceğiniz 12 Video
Bu videoları bir kez izleyedikten sonra gözlerinizi ayıramayacak ve hemen yakın çevrenize de göndermek isteyeceksiniz. İşte eğlenmek, gülmek, dinlenmek veya rahatlamak için arkadaşlarınızla paylaşacağınız birbirinden güzel videolar!
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1. Sabun Kesme
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2. ASMR Videoları
3. Basınç Altında Ezilme
4. Ağır Çekim Balon Patlatma
5. Şef Yemek Hazırlığı
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6. Drone Timelapse
7. Jöle Dansı
8. Kaligrafi Sanatı
9. Hızlandırılmış Lego Yapımı
10. Kum Sanatı
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11. Manyetik Sıvılar
12. Boya Karıştırma
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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