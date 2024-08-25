Bir Film Olsan Hangisi Olurdun?
Bir Film Olsan Hangisi Olurdun?
Herkes biraz film gibidir. Tam da bu yüzden bize kendini anlat, sana hangi film olduğunu söyleyelim!
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1. Hangi ortamda bulunmaktan hoşlanırsın?
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2. En sevdiğin film türü hangisi?
3. Bir film karakteri olsaydın hangi özelliği taşımak isterdin?
4. Bu renklerden birini seçer misin?
5. Bir gün geçirmek için tercih ettiğin aktivite hangisi?
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