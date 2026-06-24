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Bir Dönem Geleceğin Mesleği Sanılan Ama Tarihe Karışan 11 İş Kolu

etiket Bir Dönem Geleceğin Mesleği Sanılan Ama Tarihe Karışan 11 İş Kolu

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 12:01
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Bir zamanlar bazı meslekler vardı ki gören geleceğin mesleği diyordu. Sonra teknoloji geldi, internet yayıldı ve o havalı işler bir anda “Bizim zamanımızda…” cümlesinin içine taşındı. Tabii bu meslekler başarısız değildi sadece dünya onlardan biraz hızlı koştu. Gelin, döneminde çok parlak görünen ama bugün nostalji rafında yerini alan iş kollarına eğlenceli bir göz atalım.

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1. Telefon santrali operatörleri bir zamanlar aramaların görünmez kahramanıydı.

1. Telefon santrali operatörleri bir zamanlar aramaların görünmez kahramanıydı.

Bugün birini aramak için ekrana dokunmamız yetiyor ama eskiden işler o kadar pratik değildi. Telefon görüşmelerini bağlamak için santral operatörleri devreye girer, kabloları doğru noktalara takarak insanları birbirine ulaştırırdı. Özellikle telefonun yaygınlaştığı dönemlerde bu iş oldukça önemli görülüyordu. Hatta iletişimin geleceği telefonlarda olduğu için santral operatörlüğü de uzun süre güvenli bir meslek gibi düşünülmüştü. Sonra otomatik santraller geldi ve ben bu bağlantıyı kendim hallederim diyerek işi sessizce devraldı.

2. Daktilo uzmanları ofislerin yıldızlarıydı.

Bilgisayarlar ortada yokken resmi yazışmaların, dilekçelerin ve iş belgelerinin kraliçesi daktiloydu. Daktilo kullanmayı hızlı ve hatasız bilen kişiler özellikle ofislerde çok değerliydi. Çünkü yanlış bir harf bazen tüm sayfanın yeniden yazılması anlamına geliyordu. Yani geri al tuşu henüz insanlığın en büyük nimetlerinden biri değildi. Daktilo uzmanlığı bir dönem modern ofis hayatının vazgeçilmez becerilerinden biri sayıldı. Bilgisayarlar ve kelime işlem programları yaygınlaşınca daktilo sesi yavaş yavaş nostalji rafına kaldırıldı.

3. Video kasetçiler hafta sonu planlarının resmi sponsoru gibiydi.

3. Video kasetçiler hafta sonu planlarının resmi sponsoru gibiydi.

Bir dönem cuma akşamı video kasetçiye gitmek neredeyse sosyal etkinlikti. Rafların arasında dolaşılır, arka kapak yazıları okunur, bunu izledik mi tartışmaları yapılırdı. Video kaset kiralama işi ev eğlencesinin geleceği gibi görünüyordu çünkü insanlar sinemayı evlerine taşımanın keyfini keşfetmişti. Sonra DVD’ler, dijital platformlar ve çevrim içi izleme servisleri geldi. Video kasetçiler de mahalle hafızamızda tatlı bir nostalji olarak kaldı.

4. Lambacıların işi sokakları aydınlatmak kadar şehir hayatını da düzenlemekti.

4. Lambacıların işi sokakları aydınlatmak kadar şehir hayatını da düzenlemekti.

Elektrikli sokak lambaları yaygınlaşmadan önce bazı şehirlerde gaz lambaları kullanılıyordu. Bu lambaları yakmak, söndürmek ve bakımını yapmak için lambacılar görev alırdı. Akşam olduğunda sokakların güvenli ve aydınlık kalması onların işine bağlıydı. Şehirler büyüdükçe bu meslek de önemli bir ihtiyaç gibi görünüyordu. Fakat elektrik altyapısı gelişince sokak lambaları tek tek insan eliyle değil sistemlerle yönetilmeye başladı.

5. Harita çizerler ve yol tarifi uzmanları GPS gelmeden önce yön duygusunun patronuydu.

Bugün telefonumuz bize 300 metre sonra sağa dön diye sesleniyor ama eskiden yol bulmak ciddi bir beceriydi. Basılı haritalar, şehir rehberleri ve yol tarifleri çok daha fazla kullanılıyordu. Harita hazırlayanlar, güncelleyenler ve yol bilgisi sağlayanlar ulaşım dünyasının önemli parçalarıydı. Otomobil kullanımının artmasıyla bu alanın daha da büyüyeceği düşünülüyordu. Sonra GPS, navigasyon uygulamaları ve canlı trafik bilgileri geldi harita katlama sanatı da torpido gözlerinde emekliliğe ayrıldı.

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6. Film banyo teknisyenleri fotoğrafların sabırla ortaya çıktığı dönemin ustalarıydı.

6. Film banyo teknisyenleri fotoğrafların sabırla ortaya çıktığı dönemin ustalarıydı.

Telefonla saniyede 25 fotoğraf çekmeden önce fotoğraf gerçekten beklemeli bir heyecandı. Analog makinelerle çekilen filmler özel kimyasallarla banyo edilir, görüntüler yavaş yavaş ortaya çıkarılırdı. Film banyo teknisyenliği hem teknik bilgi hem de dikkat isteyen bir işti. Fotoğrafçılığın geleceği uzun süre bu sürece bağlıymış gibi görülüyordu. Dijital kameralar ve akıllı telefonlar yaygınlaşınca fotoğraf bekleme heyecanı azaldı, film banyo işleri de daha çok özel meraklıların alanına dönüştü.

7. Dizgicilik, matbaanın masa başı mühendisliği gibiydi.

7. Dizgicilik, matbaanın masa başı mühendisliği gibiydi.

Kitap, gazete ve dergi basımında metinlerin baskıya hazırlanması başlı başına uzmanlık işiydi. Harflerin, satırların, boşlukların ve sayfa düzeninin doğru kurulması gerekiyordu. İyi bir dizgici, basılı yayının okunabilirliğini ve profesyonel görünmesini doğrudan etkilerdi. Yayıncılık büyüdükçe bu mesleğin de hep önemli kalacağı düşünülüyordu. Bilgisayar destekli tasarım programları yaygınlaşınca klasik dizgicilik azaldı işi masaüstü yayıncılık, grafik tasarım ve editöryal tasarım tarafına evrildi.

8. Film makinisti, dijital projeksiyon teknisyenine dönüştü.

8. Film makinisti, dijital projeksiyon teknisyenine dönüştü.

Bir dönem sinemada filmin doğru takılması, makaranın kopmaması ve görüntünün salona düzgün yansıması başlı başına uzmanlık işiydi. Film makinistleri sinema deneyiminin görünmeyen kahramanıydı. Dijital projeksiyon sistemleri yaygınlaşınca klasik makara bilgisi eski önemini kaybetti. Ama iş tamamen yok olmadı bugün daha çok dijital sistem, ses, görüntü ve salon teknik altyapısı yönetimine evrildi.

9. Faks operatörlüğü belgeleri ulaştırmak için oldukça popüler bir işti.

9. Faks operatörlüğü belgeleri ulaştırmak için oldukça popüler bir işti.

Faks makineleri çıktığında bir belgeyi dakikalar içinde başka şehre ya da ülkeye göndermek inanılmaz yenilikçiydi. Özellikle bankalarda, hukuk bürolarında, hastanelerde ve kurumsal şirketlerde faks trafiği ciddi bir iş yükü oluştururdu. Belgeleri gönderen, alan, dosyalayan ve doğru birime ulaştıran kişiler bu yüzden önemliydi. Artık evrak işleri hızlandı, bu sistem uzun yıllar gider düşüncesi gayet mantıklıydı. Sonra e-posta, tarayıcılar, dijital imza ve bulut sistemleri gelince faks operatörlüğü eski anlamıyla sahneden çekildi.

10. Seyahat acentesi bilet görevlileri tatil planlamanın ana kumanda merkeziydi.

10. Seyahat acentesi bilet görevlileri tatil planlamanın ana kumanda merkeziydi.

İnternetten bilet almanın mümkün olmadığı dönemde uçak, otobüs, otel ve tur işlemleri için acenteye gitmek son derece normaldi. Bilet görevlileri fiyatları kontrol eder, rezervasyon yapar, güzergah önerir ve yolculuğun tüm evrak tarafını düzenlerdi. Turizm büyüdükçe bu işin geleceği oldukça parlak görünüyordu. Sonuçta insanlar daha çok seyahat edecekse acentelere de daha çok ihtiyaç olacaktı. Online bilet siteleri ve mobil uygulamalar yaygınlaşınca da klasik bilet kesme işi azaldı.

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11. Ahşap oyma ustalığı, mobilyanın imzasıyken CNC makineleriyle daha özel bir alana çekildi.

11. Ahşap oyma ustalığı, mobilyanın imzasıyken CNC makineleriyle daha özel bir alana çekildi.

Bir dönem gösterişli mobilya, kapı, konsol, vitrin ve salon takımlarında el işçiliği büyük prestij sayılırdı. Ahşap oyma ustaları, mobilyaya karakter veren desenleri, motifleri ve süslemeleri tek tek işlerdi. Özellikle klasik mobilya ve dekorasyonun popüler olduğu dönemlerde bu iş hem saygın hem de aranan bir zanaattı. Sonra daha sade tasarımlar, seri üretim mobilyalar ve CNC makineleri yaygınlaştı. Ahşap oyma tamamen yok olmadı ama eskisi gibi her evin mobilyasında görülen bir iş olmaktan çıkıp restorasyon, özel üretim, lüks dekorasyon ve sanat odaklı daha niş bir alana dönüştü.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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