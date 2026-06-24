Bir Dönem Geleceğin Mesleği Sanılan Ama Tarihe Karışan 11 İş Kolu
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Bir zamanlar bazı meslekler vardı ki gören geleceğin mesleği diyordu. Sonra teknoloji geldi, internet yayıldı ve o havalı işler bir anda “Bizim zamanımızda…” cümlesinin içine taşındı. Tabii bu meslekler başarısız değildi sadece dünya onlardan biraz hızlı koştu. Gelin, döneminde çok parlak görünen ama bugün nostalji rafında yerini alan iş kollarına eğlenceli bir göz atalım.
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1. Telefon santrali operatörleri bir zamanlar aramaların görünmez kahramanıydı.
2. Daktilo uzmanları ofislerin yıldızlarıydı.
3. Video kasetçiler hafta sonu planlarının resmi sponsoru gibiydi.
4. Lambacıların işi sokakları aydınlatmak kadar şehir hayatını da düzenlemekti.
5. Harita çizerler ve yol tarifi uzmanları GPS gelmeden önce yön duygusunun patronuydu.
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6. Film banyo teknisyenleri fotoğrafların sabırla ortaya çıktığı dönemin ustalarıydı.
7. Dizgicilik, matbaanın masa başı mühendisliği gibiydi.
8. Film makinisti, dijital projeksiyon teknisyenine dönüştü.
9. Faks operatörlüğü belgeleri ulaştırmak için oldukça popüler bir işti.
10. Seyahat acentesi bilet görevlileri tatil planlamanın ana kumanda merkeziydi.
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11. Ahşap oyma ustalığı, mobilyanın imzasıyken CNC makineleriyle daha özel bir alana çekildi.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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