Bir Dönem Geleceğin Mesleği Sanılan Ama Tarihe Karışan 11 İş Kolu

Bir dönem gösterişli mobilya, kapı, konsol, vitrin ve salon takımlarında el işçiliği büyük prestij sayılırdı. Ahşap oyma ustaları, mobilyaya karakter veren desenleri, motifleri ve süslemeleri tek tek işlerdi. Özellikle klasik mobilya ve dekorasyonun popüler olduğu dönemlerde bu iş hem saygın hem de aranan bir zanaattı. Sonra daha sade tasarımlar, seri üretim mobilyalar ve CNC makineleri yaygınlaştı. Ahşap oyma tamamen yok olmadı ama eskisi gibi her evin mobilyasında görülen bir iş olmaktan çıkıp restorasyon, özel üretim, lüks dekorasyon ve sanat odaklı daha niş bir alana dönüştü.