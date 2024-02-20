Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Diyetisyenin "Spor" Açıklaması Gündem Olmuştu! Bir Kardiyolog da Spor Yapmanın Zararlı Olduğunu Söyledi

Bir Diyetisyenin "Spor" Açıklaması Gündem Olmuştu! Bir Kardiyolog da Spor Yapmanın Zararlı Olduğunu Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 20:51

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Diyetisyen Hatice Nur Ege, spor yapmanın kalp kaslarını büyüteceğinden kalp krizine sebep olacağını açıklamış, açıklaması gündem olmuştu.

Sizinle burada paylaşmıştık;

İçeriğin Devamı Aşağıda

Benzer bir açıklama da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik'ten geldi.

Benzer bir açıklama da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik'ten geldi.

"Sağlıklı bir vücudum olsun diye spor yapanlar yanılıyor." diyen Çelik sürekli düzenli spor yapanların organlarını yıpratacağını, organlarındaki hücrelerin ömrünün kısalacağını, erken yaşlarda organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

"Sağlıklı bir vücudum olsun diye spor yapanlar yanılıyor." diyen Çelik sürekli düzenli spor yapanların organlarını yıpratacağını, organlarındaki hücrelerin ömrünün kısalacağını, erken yaşlarda organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Ayrıca sporun sadece bir meslek olduğunu, sporu sadece bu meslekten para kazananların yapması gerektiğini de dile getirdi.

Ayrıca sporun sadece bir meslek olduğunu, sporu sadece bu meslekten para kazananların yapması gerektiğini de dile getirdi.

İşte o açıklama;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?