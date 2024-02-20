Bir Diyetisyenin "Spor" Açıklaması Gündem Olmuştu! Bir Kardiyolog da Spor Yapmanın Zararlı Olduğunu Söyledi

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Diyetisyen Hatice Nur Ege, spor yapmanın kalp kaslarını büyüteceğinden kalp krizine sebep olacağını açıklamış, açıklaması gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Benzer bir açıklama da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik'ten geldi.
"Sağlıklı bir vücudum olsun diye spor yapanlar yanılıyor." diyen Çelik sürekli düzenli spor yapanların organlarını yıpratacağını, organlarındaki hücrelerin ömrünün kısalacağını, erken yaşlarda organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.
Ayrıca sporun sadece bir meslek olduğunu, sporu sadece bu meslekten para kazananların yapması gerektiğini de dile getirdi.
İşte o açıklama;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda