BioExpo 2024: Biyoteknolojinin Sürdürülebilir Geleceğini Keşfetme Fırsatı

23-25 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul'un prestijli kongre merkezi Lütfi Kırdar'da gerçekleşecek olan bu etkinlik, biyoteknoloji, yaşam bilimleri ve sağlık sektörlerinin buluşma noktası olacak. Sektörün öncü firmaları, akademisyenleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek biyoteknolojinin gelecekteki yönelimlerini tartışma, yeni ürünleri tanıtma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı sunacak. BioExpo 2024, biyoteknoloji dünyasında sürdürülebilir geleceği şekillendiren en yeni trendleri ve yenilikleri keşfetmek isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir etkinlik.

23-25 Ekim 2024 tarihlerinde, İstanbul'un prestijli kongre merkezi Lütfi Kırdar'da gerçekleştirilecek olan BioExpo, biyoteknoloji, yaşam bilimleri ve sağlık sektörlerinin buluşma noktası olarak bu yıl da sektörün öncü firmaları, akademisyenleri, girişimcileri ve yatırımcılarını bir araya getiriyor. Türkiye'nin bu alandaki en büyük ve kapsamlı etkinliklerinden biri olan BioExpo, biyoteknoloji dünyasındaki yenilikleri ve fırsatları keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.